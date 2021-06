Evans pidió al gobierno que, al igual que algunas actividades comerciales, “también se reinvente”

Evans, integrante de la Comisión Directiva de la Filial Formosa de la Federación Empresaria Hotelera hizo declaraciones al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque ante el columnista de la emisora, Alfredo Barberis, y volvió a defender la seguridad que tienen los protocolos sanitarios para que la gastronomía deje de estar tan restringida

“Fuimos asesorados por el Dr. Daniel Stamboulian, prestigioso infectólogo, en febrero del año pasado, sobre los primeros protocolos tanto para alojamiento como para gastronomía; desde ese momento le hemos remitido al Poder Ejecutivo y a la mesa Covid esos formatos buscando dialogar sobre la apertura de la gastronomía para el mes de junio que fue cuando empezaron a reabrirse ciertos establecimientos dedicados al rubro”, dijo.

“Se comenzó a entender la gastronomía bien ejercida y sobre todo la que no tiene encierro, ni recirculación por aire acondicionado, con distanciamiento social y con los protocolos de ingreso a los sanitarios como un lugar no solo seguro sino como mucho mejor alternativa que la reunión social hogareña. Se demostró que es un lugar seguro, además de que evita las reuniones clandestinas a puerta cerrada”, defendió.

“Pero nos encontramos con la peor parte de (Gildo) Insfran; han sido tantos años en el poder que sus propios ministros ya no le proponen ideas, es la única explicación para entender que no nos contesten o que no quieran dialogar; ignoran todo pedido de dialogo cosa que antes no se notaba; todos los sectores hablan con la gente que se dedica al campo, inclusive les había salido esa emergencia agropecuaria, la cual se hizo ley pero jamás se instrumentó; los del comercio, tampoco fueron recibidos, por eso varios sectores nos hemos juntado en la vereda de la Casa de Gobierno”, narró al referirse a la movida del martes que terminó con la detención de varios comerciantes por manifestarse frente a la sede gubernamental de calle Belgrano.

“Nadie vendrá a mi negocio solo para comer empanadas en el bar o alojarse en el hotel, la gente vendrá según el destino, y para que decidan venir hay manejarse con la convicción de que hemos aportado a que Formosa mejore; creo que lo estamos logrando porque la ciudad empezó a convertirse en algo más turístico; la dinámica que le dio la intendencia de Jofre al circuito ferroviario y a los paseos públicos, parecía que estábamos hablando el mismo idioma”, opinó Evans.

“Cuando Fernández Patri se fue como diputado nunca les intereso reemplazar ese cargo y más allá de esta pandemia, hace más de tres años que no sabemos con quien hablar, está claro que al gobernador no le importa el desarrollo turístico de la provincia”, reprochó. “Gastan presupuestos enormes porque lo tienen asignado o por las razones que sean político-financieras en el “Formosa hermosa” y en la Fiesta de la Corvina, la del Pomelo o las que generen, pero el desarrollo del turismo no es de su interés y hay mucha gente que invirtió en cabañas en Herradura, se hizo toda esta gran movida para el bañado La Estrella”, enumeró.

“Son cosas que sirven e interesantes pero si detrás no hay un trabajo para consolidar esos proyectos de inversiones que son lentos de recuperar te encontras con una Formosa donde la gente que podía estar en el sector privado desarrollándolas se va”, agregó.

“Veo más rápido el deterioro económico-financiero de nuestra economía en cada uno de los comerciantes que en las posibilidades de reactivarnos”, pronosticó.

“A la gente le gusta decir esto de reinventarse, pero reinventarse es solo para el lado del ciudadano o del comerciante, no para Gildo; no se vio ningún reinvento en su gabinete, al contrario hubo un refrito de lo mismo; necesitamos once meses de vacunación más, sin contar a los jóvenes que probablemente no se vacunen, pero nadie va a aguantar once meses de esto”, advirtió.