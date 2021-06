FORMOSA, ENTRE LAS PERDONADAS POR SU DEUDA EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Secretaría de Energía tiene en marcha la moratoria de $ 137.000 millones de deudas eléctricas de las distribuidoras con Cammesa, con un canje por inversiones.

¿Quiénes firmaron? Son Formosa, Santiago del Estero y Catamarca, a cuyas distribuidoras provinciales la Secretaría de Energía les refinanció una parte de la deuda que tenían con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) y les perdonó casi la totalidad a cambio de ejecutar un plan de obras en los próximos años.

Los convenios se realizaron en el marco del artículo 87 del Presupuesto 2021, que incluyó Sergio Massa, y la Resolución 40 de la cartera que dirige Darío Martínez.

Las normas establecen el régimen especial de regularizaciones de las obligaciones de pago de las distribuidoras para aplicar una moratoria de $ 137.000 millones, deuda acumulada hasta el 30 de septiembre de 2020.

LOS ORÍGENES

Al no contar con los ingresos suficientes para pagar sus costos (salarios, operaciones, mantenimientos), las distribuidoras apelan a dejar de abonar la energía que compran en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En parte esto se le puede atribuir a la baja en la cobrabilidad (en abril de este año fue apenas de 61%) por la pandemia y la profunda crisis económica que sobrelleva la población; y también por el congelamiento de las tarifas, que se extendió en algunos casos por dos años.

Esto se ve más claro en el caso de Edenor y Edesur, las distribuidoras que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ya que en el resto del país las tarifas de las compañías dependen de la aprobación de los gobernadores provinciales o los intendentes municipales.

Y en el Interior de la Argentina se suelen autorizar aumentos de tarifas eléctricas muy superiores a los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Como Cammesa es una sociedad mixta gestionada entre el Estado y los privados pero sin fines de lucro, los fondos que no recibe por sus ventas los tiene que conseguir del Tesoro (con subsidios) para pagar la energía a las generadoras y el gas a las petroleras y la ex Enarsa -hoy Ieasa-.

Este miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el secretario de Energía, Darío Martínez, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, acordaron una refinanciación de $ 208,9 millones para la distribuidora SAPEM, a la que se le perdonará $ 954,2 millones (equivalente a 4 facturas mensuales) a cambio de obras. El total de la operación llega a $ 1163,1 millones.

Hace tres semanas, el presidente Alberto Fernández encabezó la firma de convenios mediante los cuales se retribuirá con fondos por $ 3084 millones a Santiago del Estero y Formosa (foto).

De acuerdo a lo que informó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su visita de la semana pasada al Congreso, los principales deudores hasta el momento de corte de la moratoria eran: Edenor, con $ 16.306 millones; Edesur, con $ 14.148 millones; y la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, por $ 12.316 millones.

En el caso de las primeras, corresponde con un mayor volumen de energía vendida por la cantidad de usuarios que atienden; otras empresas acumulan mayores deudas en términos de facturas promedio mensuales.

Pero en los siete meses posteriores a la fecha de corte, desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril de 2021, las distribuidoras volvieron endeudarse con Cammesa por $ 40.346 millones, por lo que el total acumulado ya llega $ 177.333 millones.