PAULA CATANEO VALORO LA TAREA MUNICIPAL COMPROMETIDA CON LA TERCERA EDAD

Sobre el particular, la coordinadora de Acción Social, Paula Catáneo, destacó el interés puesto de manifiesto por la actual gestión municipal en todo lo que tiene que ver con la atención y ocupación de la tercera edad que mejore su calidad de vida.

“Uno de los avances significativos en la preocupación y ocupación de personas que integran la tercera edad es la creación en el año 2018 por primera vez, de una asociación que nuclea a jubilados municipales, a la que se denominó “Primavera Azul” y con la que se viene trabajando de manera permanente con distintas acciones”, resaltó.

“Esto fue posible gracias a la decisión y acompañamiento del intendente Jorge Jofré, quien brindó el espacio para que los jubilados puedan seguir siendo parte de la sociedad activa y es así que hoy cuentan con un local ubicado en el barrio San Pedro, donde además de juntarse para compartir distintas actividades cuentan con el asesoramiento de nutricionistas, reciben masajes terapéuticos, realizan actividad física supervisada y el servicio de peluquería; actividades que, lógicamente, por el contexto de pandemia no se pueden realizar por el momento en forma presencial”.

Destaco Cataneo que desde su conformación también fueron beneficiados con distintos cursos que se ofrecieron de manera gratuita a través de la Escuela de Artes y Oficios Municipal.

“Lo que les permitió no solo aprender diferentes oficios sino también ver la posibilidad de emprender alguna actividad y poder sumar más ingresos económicos a sus hogares ”.

Afirmó la funcionaria que lo que se pretende con estas acciones es que “tantos los jubilados municipales como todas los adultos mayores sigan activos, lo que sin dudas les otorga calidad de vida y se sientan parte no solo de la institución municipal en la que pasaron gran parte de su vida, sino también de la comunidad toda”.

Otra acción importante llevada adelante durante la actual gestión municipal es la creación del Departamento de Adultos Mayores en el ámbito de la Coordinación Social. “Este ha sido un paso muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos atravesando, ya que nos permitió seguir en contacto con el adulto mayor a través de la tecnología y las distintas vías de comunicación con actividades físicas y acompañamiento terapéutico, como así también en forma personal, como por ejemplo acompañándolos a realizar trámites diversos y a los centros de vacunación contra el Covid-19

“Todas estas acciones se llevaron adelante en forma conjunta con el equipo interdisciplinario de la Coordinación de Acción Social, que además implementó un cuadernillo de estimulación cognitiva, asistencia psicológica y acompañamiento en general ya que algunos viven solos y necesitan de una contención”, explicó.

Aclaró que si bien la Asociación Primavera Azul se inició para trabajadores municipales jubilados, posteriormente se fueron sumando otros adultos mayores de los distintos barrios de la ciudad que se benefician con las distintas acciones.

Finalmente, Paula Cattáneo señaló que “esta es una tarea que hacemos en forma permanente con un gran compromiso pero sobre todo con amor a nuestros adultos mayores que se lo merecen por haber entregado su vida a su institución municipal y a su comunidad”.