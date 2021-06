Mario Olmedo reafirmo que en la educación está “el origen de la pobreza en el país”

Mario Olmedo, catedrático y Dr. en Educación hizo declaraciones al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque ante el columnista de la emisora, Alfredo Barberis, quien lo sometió a un amplio recorrido por temas de actualidad.

“El porcentaje de alumnos que fracasa en la primaria por razones culturales es de un tercio, porque no se sienten representados en la escuela por su cultura”, reveló, tras lo cual planteó que “el aborigen, el hijo del paraguayo, el hijo del boliviano, el hijo del chileno, el hijo de los europeos, en esas instituciones no encuentra su comida típica, ni su idioma ni ropa, todo le es raro y se preguntan el hecho de estar ahí, esto provoca la exclusión social del chico”.

Ante una consulta de Barberis sobre la vida de los naturales, el catedrático sostuvo que “si un enfermero que se está formando, para conseguir el título debe aprender la medicina moderna y renunciar a la cuestión de los chamanes, se le estaría pidiendo un corte abrupto en su cultura; en esos casos no hay atención a la diversidad, aunque a ese aborigen se le dé la mejor receta y todo lo que necesite desde el punto de vista material”.

Sin abandonar el tema, agregó un ejemplo: “La cuestión del presidente de la Nación ante la denuncia mediática de las madres aborígenes que corrían de las autoridades para parir en los montes porque en los hospitales se les hacía cesárea, no es cuestión de autoridad ni de persecución es una cuestión cultural. Luego surge la duda: ¿por qué las madres aborígenes no quieren por cesárea? La respuesta es que esa práctica les baja de sus condiciones laborales porque ellas más que nada son “acarreadores de leña en la cabeza”, la medicina moderna no responde con la demanda cultural de esa madre aborigen”, redondeó.

“Las escuelas deben quedar el enfoque científico para industrializar en un esquema sustentable, las ciencias de los pueblos aborígenes marcan todo (cantidad de alimentos, protección, desarrollo) no necesitan del ahorro ya que la naturaleza les brinda todo; eso sí, ningún aborigen tala árboles, extraer la madera de árboles ya caídos o de los sectores del árbol que requieren ser podados, jamás matarían un animal en crianza, eso demuestra un gran respeto a la madre naturaleza, ese respeto deben enseñarlo en la escuela, eso es llamado educación para la diversidad”, remarcó, fortaleciendo su postura.

“La transformación social que se pretende en la política pública, sino reconoce a la educación como la fuente para lograr la transformación poca vida tendrá, el problema no es la economía eso es efecto, la causa es que tan preparado uno está para convivir entre la gente y aprender juntos”, planteó.

En ese mismo plano, dijo que en el “Lote 4 hay varias escuelas que poseen nivel primario y secundario, pero acaso todos los chicos van, o no cuentan a los discapacitados, repitentes; la obligación de la escuela es que atienda al sector al que está destinado; por ejemplo en el comedor, los profesores se encargan de enseñar las normas de urbanidad, el respeto, pero además se encargan de cosas triviales como cocinar, sacrificando las tareas importantes por tareas complementarias”.