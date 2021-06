LUIS JUEZ: “LOS FORMOSEÑOS DECENTES NO SE HAN VISTO BIEN REFLEJADO EN LA PANDEMIA”

“Los formoseños decentes no se han visto bien reflejado en ningún lugar de la Argentina desde hace 15 meses, porque se han dado cuenta de cómo funciona el régimen de la provincia”, tiró el abogado cordobés, al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque de Formosa, ante el columnista de la emisora, Alfredo Barberis.

“Hoy en día, Córdoba tiene más crecimiento de la pobreza y marginalidad que el conurbano bonaerense. No se sabe si toda la diligencia política opositora está a la altura de las circunstancias, hay gente a la que le va muy bien con un régimen autocrático como este”, continuó.

Apelando a su reconocida verborragia, cargada de histrionismo y sarcasmo, planteó que “si el argentino no es capaz de hacer autocrítica para admitir que el paso por el Estado no fue bueno, ya que hizo que el Kirchnerismo vuelva al poder por 4 años, y si el espacio de Cristina consigue 10 diputados más y un par de senadores, a fin de año van a ir por todo”. “Este tipo de gobierno es un prueba y error, si nadie dice nada los hechos ocurrirán, pero si alguien hace quilombo, intentan solucionar el problema; como la gente tiene muchos problemas las cosas terminan pasando, por eso la gente debe tomar nota de que habrá un fin de año complicado en el punto de vista electoral si no se hace bien las cosas”, redondeó.

“Parece que el ministro de Educación, que parece que odia la educación, esta empecinado en clausurar las escuelas; se suspendieron por segundo año consecutivo las pruebas de evaluación educativas; ¿cómo se sabrá que impacto tuvo la pandemia si no se evalúa a los estudiantes?, la educación es una rama que unifica, pero si la van a hacer mediante programas y los estudiantes no tienen conectividad se hace difícil la enseñanza de contenidos pedagógicos”, reaccionó ante un planteo de Barberis.

“Si bien Córdoba tiene una espalda sanitaria distinta ya que la prestación medica privada viene siendo destruida por el gobierno desde hace 22 años, en mi provincia hay más de 3.000 camillas de terapia intensiva; aun así, hay mucho nivel de contagio y de mortalidad”, enfatizó. Sobre ese punto ejemplificó: “El fin de semana hubo casi 3.200 internados, pero habían puesto a Córdoba en fase 1 cuando no había un solo contagio en toda la provincia; ahora cuando la situación está peor que nunca la gente no se quedara de brazos cruzados si vuelve a la fase 1; la sociedad ha perdido la paciencia”, advirtió.