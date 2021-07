ESCUCHARON A CARBAJAL TANTEANDO UN CONCHABO ELECTORAL EN FORMOSA

El juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Fernando Carbajal abandonará en las próximas horas el cargo, tras casi seis meses de las funciones que asumiera el 30 de diciembre de 2021, a través del acuerdo extraordinario 1783 de la Cámara Federal de Resistencia

Carbajal alcanzó un extraño record no registrado: con Chaco alcanzó la tercera provincia del NEA en la cual ejerce un cargo público relevante. Conforme su curriculum, primero en Corrientes fue juez Civil y Penal, y luego fiscal de Estado. En Formosa fue diputado provincial suplente, y juez federal subrogante, y ahora cumple funciones en Chaco.

Estuvo dos años como juez federal subrogante en Formosa (2018-2020), pero fueron sus últimos meses en funciones los que lo pusieron en la agenda política y mediática formoseña. No por decisión del juez, sino por la trascendencia de las decisiones que iba tomando en relación a los varados.

Desde el Gobierno de Formosa, en la voz del ministro de Gobierno, se acusó de parcialidad al juez subrogante y de ser parte de una “operación” que tenía como objetivo “romper el estatus sanitario de la provincia”.

Las decisiones y argumentos que tomó Carbajal en sus fallos fueron ratificados, primero por la Cámara Federal de Apelaciones, y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con ese respaldo, quedó desdibujada la acusación política que le hacía el Gobierno provincial en medio de los primeros habeas corpus con sentencias favorables a los varados.

LLAMADO CLAVE

Aparentemente, el proyecto personal de Carbajal chocó en los últimos días, con la designación de un juez federal en una ciudad del interior correntino, cargo al que el formoseño aspiraba integrando la terna que marca la normativa.

Ante este panorama, y de acuerdo con una fuente muy cercana al juez, Carbajal debió rever el proyecto laboral que se había impuesto, y clavó la mirada en los correligionarios formoseños que se preparan para las PASO de septiembre, y las legislativas de medio tiempo, en noviembre.

El llamado telefónico de Carbajal a uno de los hombres fuertes de la oposición estuvo saturado por un tono imperativo, al punto de que consultó sobre qué seguridad podrían darle para alzarse con una diputación. La fuente no supo precisar si la aspiración iba en dirección a la Cámara Baja, o al cuerpo que suele reunirse en el recinto de Rivadavia y José María Uriburu, cada vez que el quinto piso necesita alguna ley.

No es la primera vez que trasciende una eventual intención de Carbajal por retomar la arena política, aunque el hombre siempre se mostró solido en ese aspecto, rechazando todo proyecto en la materia, por respeto a la investidura judicial.

Con una oposición tan dinamitada, dirigentes incapaces de amontonarse para trabajar en serio por la gente, y una gestión provincial muy venida a menos por la pandemia y sus efectos directos e indirectos, la presencia de un hombre de la talla de Carbajal, a priori luce bien.

Sin embargo, en el seno de la UCR hay frecuentes ejemplos de paracaídas que no se abren a tiempo, y terminan reventando proyectos y dineros invertidos por mentes cándidas, muy necesitadas de una figura que pueda oponerse con fuerza al feudo que administra Formosa.