EL IASEP Y LAS PRESTADORAS ACORDARON UN TOPE A LAS ATENCIONES MEDICAS

La Asociación de Prestadores de la Salud de Formosa (APS), Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA), y la Federación Médica de Formosa (FEMEFOR) y el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) acordaron una serie de modificaciones en las prestaciones médicas, estableciendo principalmente una fuerte reducción en la cantidad de consultas mensuales y en las prestaciones especializadas.

En las últimas horas trascendieron detalles del nuevo protocolo. A partir de ahora, el organismo que dirige Claudio Samaniego reconocerá a las prestadoras los valores de los gastos sanatoriales de sus pares de Capital, previa presentación a la obra social de una carpeta prestacional, la cual será evaluada para justificar el reconocimiento.

Se acordó, en primera instancia, un techo de veinte Doppler mensuales (cardiaco – periférico) para su correspondiente facturación, aunque se aceptará fuera del techo estipulado, los Doppler efectuados a pacientes con Covid-19 que tengan test PCR, confirmando el diagnostico.

También se acordó un techo de 250 consultas médicas mensuales para su correspondiente facturación (bonos azul y rosa). La vigencia de los bonos de consulta de color rosa será hasta el 31 de agosto, sin excepción. En el caso de exceder este techo, se realizará una factura complementaria a presentarse por única vez que se procesen las prestaciones de agosto, donde la obra social realizará el pago fuera de la factura normal del período en cuestión y de forma paulatina.

El nuevo formato no cayó mal en el mundo medico de Formosa, aunque generó opiniones encontradas. “La decisión de Samaniego sobre ponerle un techo a los estudios Doppler no esta tan desacertada”, le dijo un cardiólogo a CuartoPoder, y enseguida redondeó su mirada: “Hay dos especialistas certificados para hacer Doppler cardiaco, y uno de ellos fue tentado para ir a trabajar a Estados Unidos, ya que se formó en ese país, para intervenir con niños como adultos, su nombre es Alberto Capello, considerado lo mejor en Formosa en este rubro”, consideró.

La ecografía Doppler es una prueba no invasiva que calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia (ecografía) en los glóbulos rojos circulantes.

“Cuando se piden estudios de un paciente, los resultados tienen que dar un diagnostico aproximado de la afección que padece el enfermo. El IASEP tiene un sistema instalado, su personal habrá hecho auditorias, acá no se justifica hacer, como catastro, Doppler a todo el mundo”, advirtió el medico que se desenvuelve en una clínica pública.

“Hay enfermos del corazón, y más con el tema del Covid, varios de ellos secundarios de la afección de este virus, pero no se justifica como catastro el estudio Doppler”, agregó. “Eso es a lo que puso un cepo la gestión Samaniego en el IASEP. Pero lo que debería hacer el funcionario es robustecer los servicios de su área en la prevención de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, aunque principalmente en ellas, ya que cada año las cifras están en constante acenso. Esta realidad la conocen los médicos, mientras la obra social con todo lo relacionado al cáncer no tiene una respuesta efectiva en materia preventiva, como si en el estudio del corazón”, planteó.

Otra mirada, puso reproches sobre el vigente valor de las consultas.

“El IASEP paga unos 600 pesos por consulta a los médicos, mientras

el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) el valor es de 1800”, comparó, con indisimulable descontento. “Acá no hay un criterio oficial que ponga el acento en la formación y en la experiencia, a todos se nos pone en la misma bolsa, y todos sabemos las enormes diferencias que existe a la hora de evaluar esos aspectos”, definió.