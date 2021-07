La basura se junta, y el concejal Caballero pidió respuestas

“Fui convocado por una cantidad enorme de pobladores de los barrios Venezuela, La Paz, 2 de Abril, y otros aledaños, y me encontré con gente muy preocupada y muy molesta con la Municipalidad, porque las cooperativas dejaron de recoger la basura”, describió el legislador radical.

“Recorrimos varias zonas, y el escenario es lamentable: todo tipo de residuo domiciliario amontonado y desparramado; los contenedores desbordados porque ya no tienen capacidad para aguantar tantos días”, agregó.

“Los propios vecinos ya están dejando su basura en las decenas de microbasurales que se están formando, mientras los perros y alimañas hacen de la suya, generándose un cuadro horrible, y lleno de peligro para la salud de la gente”, dijo.

“Espero una respuesta del intendente Jofré para entender que está pasando, y avisar a los vecinos para que tomen sus previsiones, pero también pretendo que esto se visibilice para que se corrija cuanto antes; no es posible este tipo de situaciones”, dijo alarmado Caballero.