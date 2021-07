EN LA UCR, CRECE EL APOYO A LA POSTULACION DEL JUEZ FERNANDO CARBAJAL

El juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Fernando Carbajal, será presentado en las próximas semanas como candidato a diputado nacional. Sobre esto hay pocas dudas. La disyuntiva tiene que ver con el espacio que ocupará el decidido abogado para terminar de abrochar la postulación.

Paso a paso. Primero dejará la magistratura, prevista para antes de la primera quincena de julio. Después todo dependerá de cómo concluyan las negociaciones entre algunos operadores y legisladores del radicalismo con referentes de los otros espacios que se presentan como opositores al oficialista Frente para la Victoria que comanda el gobernador Insfran.

Con las PASO como estación inevitable, en septiembre, y las elecciones parlamentarias, como parada definitiva, al radicalismo, repentinamente le apareció el gran salvador, en medio de su acostumbrada mediocridad para ofrecer candidatos, y con una dirigencia que cambia sus trajes, pero no sus apellidos.

Y es que el altísimo prestigio logrado durante su paso por la Justicia Federal de Formosa, le generó el hándicap necesario para meterse de lleno en el riñón de las decisiones más quirúrgicas de la oposición y aspirar a un cargo en las elecciones que se vienen.

Carbajal estuvo dos años como juez federal subrogante en Formosa (2018-2020), pero fueron sus últimos meses en funciones los que lo pusieron en la agenda política y mediática formoseña. No por decisión del juez, sino por la trascendencia de las decisiones que iba tomando en relación a los varados.

Las decisiones y argumentos que tomó Carbajal en sus fallos fueron ratificados, primero por la Cámara Federal de Apelaciones, y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con ese respaldo, quedó desdibujada la acusación política que le hacía el Gobierno provincial en medio de los primeros habeas corpus con sentencias favorables a los varados.

El radicalismo tradicional de Formosa ve bien a Carbajal, pese a su vocación conservadora, mientras que el espacio reaccionario no lo desacredita, pero espera que la eventual candidatura encuentre a un hombre de permanente diálogo, recorriendo el territorio, y lo suficientemente amplio para entender el valor de los bolsillos en un grupo donde los recursos están muy lejos de ser abundantes.

El gran dilema pasa por el armado de una nueva alianza, a integrarse esencialmente con muchos de los mismos sectores que confluyen en el Frente Amplio, bajo los mismos objetivos, pero esta vez liderado por el ex diputado provincial Adrián Bogado.

Un negociador de la UCR que se encuentra en medio de los acercamientos resumió el hoy de la oposición con este comentario: “Hay que conseguir que la concejal Neme acepte la candidatura de Carbajal; si ocurre eso, ella gozará de la libertad necesaria para disponer de las demás decisiones, tanto en el armado provincial como capitalino, siempre desde un sublema al que sin dudas se lo identificará como el oficial, o el más fuerte”, detalló.