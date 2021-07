ERAMOS POCOS Y PARIÓ LA BURRA!!!

Hoy se reunieron Carbajal y Neme, y entre los escasos rumores surgidos al final del encuentro, trascendió que la mujer se mostró sólida con su decisión de pugnar por un escaño en la Cámara Baja. La fuente que dejó correr parte de la charla, aseguró que Carbajal no se disgustó con el objetivo político de la abogada, y que hasta se mostró dispuesto a apoyarla desde otro lugar, sólo si se produce un armado integral con objetivos firmes y coherentes.

En estas horas el radicalismo se parece a un panal de miel agitado por una tormenta: vuelos alocados, zumbidos disconformes y aguijones filosos alrededor de la colmena que se abalanza de un lado a otro, mientras sus pobladores intentan evitar la caída.

La presencia de Carbajal, aunque sorpresiva e inesperada, entusiasmo al ala ortodoxa de la UCR, pese a la frustrante experiencia con Ricardo Carbajal, que llegó como un fantasma, lo acomodaron rápidamente, pero cuando llegó sólo se acordó de sus proyectos personales, donde subsiste capitaneando un minúsculo grupo.

Históricamente el radicalismo construyó alianzas, y convivió agrupado para enfrentar al oficialismo de turno. Empero, en Formosa, muchos radicales no están dispuestos a apoyar a un peronista, y viceversa, en medio de un mismo adjetivo a la hora de justificar la postura: desconfianza.

El ala más liberal del radicalismo se muestra cómoda con la Neme, porque ven en ella a una dirigente valiente, coherente, y confiable, más allá de su salida del espacio que le construyó el camino que la depositó en el Concejo Deliberante capitalino. Miran a Carbajal con desconfianza, porque no pueden olvidar la experiencia con el “Pelado”, y hasta algunos lo identifican con humos, porque no parece estar amigado con teléfono, y sólo muestra predisposición para aparecer cuando todo está armado.

Estos desacoples favorecen al oficialismo que aspira a quedarse con las dos bancas en el Parlamento nacional, para lo cual depositó toda su confianza en los efectos del plan sanitario provincial contra la pandemia del coronavirus, donde el plan de vacunación es la gran estrella.

La oposición tiene escasas chances electorales, pero dividida como se muestra sus posibilidades parecen nulas, pese al enorme crecimiento de los sectores sociales muy afectados con las restricciones impuestas por el Gobierno provincial.