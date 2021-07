El Frente Amplio Formoseño ofreció al ex juez Carbajal la precandidatura a diputado nacional

En una concurrida reunión de legisladores y autoridades de los partidos que integran el Frente Amplio Formoseño, dirigentes del arco opositor ofrecieron la candidatura a diputado nacional al ex juez federal Fernando Carbajal, quien estuvo presente en el encuentro y a la brevedad brindará su decisión.

La reunión, tal como se había anticipado, se dio luego de confirmarse la renuncia al cargo de juez federal de Saenz Peña (Chaco), y participaron diputados provinciales, concejales y en particular, las personas que fueron designadas por los partidos para llevar adelante las conversaciones para avanzar en candidaturas y frentes electorales: por la UCR, su actual presidente, Martín Hernández; el presidente de la convenciónpartidaria y diputado nacional, Ricardo Buryaile y Agostina Villaggi; por el PRO, el presidente, diputado Enrique “Quique” Ramírez; y por el MID, su presidente; Manuel Básques; enviando también su adhesión el senador nacional, Luis Naidenoff y el diputado nacional, Mario Arce, que se encuentran en Buenos Aires.

En la reunión Buryaile explicó que, habiéndose confirmado la renuncia a su cargo de juez federal, Fernando Carbajal quedaba en libertad para participar en la política formoseña, por lo que “en forma unánime los dirigentes de los partidos del Frente Amplio decidimos ofrecerle la candidatura a diputado nacional para competir en las elecciones PASO que se realizarán el 12 de septiembre próximo, y contar con su experiencia, valores y capacidad”.

A su turno, Martín Hernández remarcó el gesto de Carbajal, renunciando a un cargo de gran importancia, para “involucrarse activamente en la defensa de la democracia, los derechos y las libertades de los formoseños, remarcando su brillante desempeño como Juez federal de Formosa, lugar desde donde defendió los principios democráticos y los derechos consagrados en la Constitución Nacional frente a los abusos del poder político, lo que le valió el reconocimiento y apoyo de amplios sectores del pueblo formoseño durante los más difíciles momentos de la pandemia”.

Señaló también que “estamos ante la oportunidad de construir un proyecto ganador, eso requiere responsabilidad, gestos y renunciamientos”.

Hernández remarcó que “nos unen los objetivos de una provincia mejor; lo suscribimos hace dos años, y las causas que motivaron aquellos acuerdos programáticos no solo subsisten, sino que se han profundizado, por lo que convocamos a los demás sectores que militan en la oposición provincial, a sostener la unidad del frente, participando en las PASO como instrumento democrático para definir candidaturas, y trabajar todos juntos con el candidato o la candidata que obtenga la mayoría democrática en esas elecciones primarias, robusteciendo y preservando la necesaria unidad del arco opositor”.