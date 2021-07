AGOSTINA VILLAGGI: “ES NECESARIO CONFORMAR UN FRENTE PROGRAMÁTICO OPOSITOR”

“El radicalismo ya ha confirmado esa capacidad con la alianza en su momento con el Pro, que estableció Juntos por el Cambio; creo que el partido ha actuado en consecuencia, se desenvolvió con un programa en alianza con otros partidos de manera muy razonable así que no hay problema para que lo mismo se replique en la provincia de Formosa”, planteó la conocida abogada. “Nuestro propósito es lograr el gobierno en el año 2023, para eso necesitamos que se repliquen esos hechos”, dijo, en declaraciones al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque ante el columnista de la emisora, Alfredo Barberis, quien varias veces la identificó como “segura próxima diputada provincial”.

“Hay muchas cuestiones que deben unir al frente opositor, tenemos que estar todos de acuerdo para avanzar con el cambio para la provincia: lo primero es el desarrollo de la matriz productiva de Formosa, que queremos y como queremos que Formosa se desarrolle, que vamos a hacer con nuestra matriz productiva, fundamentalmente lo vamos a hacer eliminando la elección indefinida que nos ha generado un perjuicio importantísimo”, apreció.

“Lo segundo es lo que vamos a hacer con la Ley de Lemas que es algo que va en contra del régimen republicano y democrático; y tercero: el rol de la Justicia en la provincia; vamos a modernizarla”, apuntó.

“Hay puntos que tienen que figurar si o si en un acuerdo en donde todos los que participen estén de acuerdo, es lo fundamental para la transformación de la provincia, no podemos ser una jurisdicción donde se dependa casi netamente del empleo público que ha generado sumisión en muchas de las personas que no pueden manifestarse por el miedo a perder un empleo”, agregó Villaggi. “Hay que darle a la personas la posibilidad de elegir libremente el empleo, no excluirlos dela provincia como se viene haciendo desde hace décadas ante la falta de oportunidades que hay acá; estamos capacitados acá en Formosa para replicar lo que se hace a nivel nacional, obviamente con partidos a nivel local”, reafirmó, muy convencida.

Y remató: “Es necesario la construcción de un frente donde no quede nadie afuera, soy optimista, esta Formosa ya no puede existir”.