Destacado dirigente alineó “las barbaridades democráticas ” de Formosa con las de Santiago

“Mi persecución comienza en 2005, cuando Gerardo Zamora gana las elecciones de gobernador, y pone a prácticamente toda la justicia, todos los jueces y fiscales la renuncia firmada en blanco a su disposición; así fue dando cada paso hasta obtener la suma del poder”, describió, en declaraciones exclusivas al programa “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque ante el columnista de la emisora, Alfredo Barberis.



Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz es un contador público y político argentino; fue diputado provincial por el radicalismo de Santiago del Estero; y ocupó la intendencia de La banda, su ciudad natal, entre 1991 y 2014.

“En 2007 fue la última elección donde hubo un senador de la oposición, yo fui el elegido como senador, pero renuncie; ahora estoy para pelear de nuevo la intendencia, porque sino no habría oposición; el tercer senador, o sea el de la oposición le pertenece al Zamorismo como prácticamente le pertenece todo; ellos manejan al Poder Judicial, la Policía; la Legislatura está cortada por su culpa; tienen una inmensa mayoría, y no hay medios de comunicación donde puedan salir a hablar los diputados de la oposición, esto sobrepasa lo que está ocurriendo en Formosa porque Formosa tiene un diputado de la oposición”, subrayó el reconocido dirigente.

Al referirse al caso Montenegro, el senador santiagueño investigado por la Justicia por lavado de dinero y estafas al Estado, a través de una red de cooperativas presuntamente apócrifas, que recaudaron 72 millones de pesos en subsidios, reveló: “Probablemente tomaban una encuesta, sacaban varios temas que significaban la queja o la oposición de la ciudadanía santiagueña, salían a hacer el discurso haciendo de cuenta que son opositores, y al final ejercían y quedaban al servicio de Zamora, eso lo siguen haciendo, ahora hay elecciones de diputados nacionales y la única fuerza de oposición es la nuestra; y se han disfrazado tres satélites con el actual intendente que lo tiene en servicio a Pablo Mirolo, un opositor disfrazado, luego a un abogado de apellido cavallotti, también disfrazado y a otro señor que cumple el mismo rol. Esto se hace para dividir a la oposición y luego procurar que el tercer senador no lo alcance la oposición real, sino que quede en manos del mismo Zamora”, describió. “El (el gobernador Zamora) ha mermado mucho, hay un 45% de ciudadanos que no lo quieren votar, pero igualmente divide a la oposición para que no obtenga el tercer diputado, y lo hace también en los municipios; es una forma de sometimiento al pueblo, y si nos va bien en una de esas podemos pelear el puesto de un diputado nacional”, se entusiasmó.

Sobre la vida santiagueña, Ruíz contó que “los policías asaltan a los vehículos de oposición, secuestran a los fiscales; nos ha tocado vivir situaciones tremendas, no solo en lo personal sino también por estos fiscales y estos dirigentes, recibimos amenazas de muerte, armas en las escuelas, cada vez se ha asentado más el tropello y la manipulación electoral”.

Aseguró que “según nuestra encuesta, hay un 45% de santiagueños que no tienen pensado votar a Zamora, pero su imagen aun así ronda un 50%, o un poco más, pero han salido varios candidatos satélites financiados por el Estado para conseguir los porcentajes de gente que faltan, teníamos la intención de ir todos juntos en Todos Juntos por el Cambi; pero ahí operó el actual presidente del Pro, un hombre que responde a Gerardo Zamora y que me impidió el dialogo cuando vino la intervención de la gente de la UCR, porque sabe que soy un oposito real”.

“Tristemente el partido (UCR) fue intervenido, pero no es culpa de los radicales, hay muchos radicales que no solamente no votan a Zamora, sino que también han sufrido en carne propia persecuciones torturas, barbaridades; los partidos políticos de oposición no funcionan, los partidos vinculados al poder están todos limpios, aparentemente, y aparecen como si todo estuviera en orden; y obviamente los partidos de oposición aparecen cortados de alguna forma o por negociados de algunos dirigentes o por presiones judiciales, también por amenazas impositivas, pero como ya dije ha mermado mucho el zamorismo, hay mucha gente que trabajaba para el y hoy en día no lo quieren votar”, agregó por ultimo.