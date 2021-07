SAMANIEGO O LA CONTINUIDAD DE RAMIRO, EL POSIBLE DILEMA EN EL GILDISMO LOCAL

En el país, trece provincias no han adherido a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por lo que el sistema de selección de precandidatos está liberado a los mecanismos de democracia interna de cada agrupación política de esos distritos.

Por el otro lado, no tienen PASO provinciales: Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Formosa cuenta con cinco legisladores nacionales en el Congreso:

Mario Horacio Arce, Ricardo Buryaile, Nelly Ramona Daldovo, Gustavo Ramiro Fernández Patri, y María Graciela Parola, los dos primeros de la UCR, y los restantes del Frente de Todos. Arce y Fernandez Patri, finalizan sus mandatos el 19 de diciembre de este año, en tanto, los restantes recién el 9 de diciembre de 2923.

Una larga lista de postulantes a la Cámara Baja nacional tiene el Frente de la Victoria de Formosa, ese revoltijo de sellos que bien puede graficarse como un calamar gigante cuya cabeza es el PJ, y los tentáculos sus aliados que sólo aportan el barullo de la cantidad, y le sirve al gobernador para el discurso. También como un titiritero que con ambas manos da vida a sus personajes, sostenidos por hilos que dan sentido a sus torpes movimientos.

El actual diputado provincial, y uno de los voceros más contestatarios de la administración que lidera el gobernador Insfran, Agustín Samaniego aparece en la lista de probables postulantes. El que le sigue al reconocido medico dermatólogo, es el “todo terreno” Fernandez Patri, uno de los alfiles más usados por Gildo, pero con escasos resultados, tal vez por su perfume oligarca, que no comulga con los partidarios de un espacio nacional y popular.

Los que dicen conocer a Samaniego, juran que el diputado prefiere seguir nadando en las seguras aguas formoseñas, donde sus adversarios dan con su talla, en lugar de aventurarse mar adentro, donde la fauna goza de otros recursos, difíciles de afrontar para el formoseño.

Entre los autopostulados y los empujados aparecen Luis Báez, Hilario Martínez, Lino Idoyaga, y Estela Escobar, todos del mundillo sindical, con diferentes arrastres y protección política.

Báez es secretario general del Sindicato de Seguridad, Custodio, Control, Admisión y Permanencia, y miembro del Frente Nacional Multisectorial 21F que viene reclamando la regularización laboral y salarial de los trabajadores de e empresas, y muchos sectores vienen apoyando su lucha y su acceso a algún cargo electoral de importancia.

Los seguidores de Baez creen que los dinosaurios sindikales de Formosa tienen que irse, aunque no se muestran irascibles con los representantes de esos sectores.

En los casos de Martínez, titular de la CGT; Idoyaga, jefe eterno de UPCN; y Escobar, del Sindicato Docente de Formosa, solo existen las ganas de conseguir la venia del Uno, por lo que se presume que estimulan algunas campañas mediáticas impulsando la candidatura, respaldados por la organización sindical que hay detrás.

Si bien la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista autorizó a su presidente a prescindir del congreso partidario para designar a los candidatos de las elecciones que se avecinan, también lo autorizó a elegirlos.

Aparentemente, la reunión partidaria se hará en las instalaciones abiertas del Club Aguará, y, como es cultural, a la hora de ungir a los postulantes, alguien le alcanzará un papelito al moderador, donde leerá a los tocados, apenas unos minutos después de que Gildo usara la birome para garabatear los nombres que responden a su proyecto.