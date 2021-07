FERNANDO CARBAJAL VATICINÓ UNA DERROTA DEL GOBIERNO LOCAL EN ESTAS ELECCIONES

El ex juez Federal Fernando Carbajal consideró “un honor participar de esta asamblea ciudadana”, y aunque apreció que en otros lugares esto sería algo normal “en la provincia requiere de mucha valentía; se está viviendo algo histórico por ello he aceptado el desafío de ser el candidato a diputado nacional de este frente, Juntos por una Formosa Libre, la conclusión de un proceso político de enorme trascendencia iniciado hace varios meses”, remarcó ante dirigentes de la UCR, principalmente, muchos de ellos venidos de localidades del interior provincial.

"Esta aceptación estuvo precedida de una decisión que tuve que tomar, qué tiene que ver con cuestiones personales sobre decisiones de vida, pero que la fuerza de las circunstancias me obligó a repensarlas, porque hace 20 años entendí que la administración de Justicia es el camino desde donde yo podía contribuir a mejorar la sociedad, fue por ese motivo que inicie el camino de ingresar a la justicia, y mientras estuve tanto en el ejercicio de la magistratura como trabajando en procesos de reforma judicial, jamás abandoné la profunda convicción de que el sistema democrático requiere un Poder Judicial independiente", explicó.

Carbajal llegó caminando hasta la explanada del restaurante ubicado sobre 9 de Julio, en compañía del senador Luis Naidenoff, y del diputado nacional Ricardo Buryaile, con quienes saludó a los presentes que lo esperaron sentados, bebiendo y dialogando muy distendidos, dándole vida a un saludable formato político, hasta ahora inexistente en la ciudad.

“En la sociedad Argentina hay sectores de la vida política qué quieren llevarse puesta la Constitución, no se sienten cómodos con el Estado de derecho, les molestan los Derechos Humanos, pero es la de generación del 80 que les tocó ir a las Malvinas, que tuvo la enorme entereza de llevar adelante la segunda revolución democrática que es el proceso de respaldo democrático del 83 de la mano del presidente Raúl Alfonsín; y es ese pacto democrático que la sociedad firmó el que ha sido quebrantado por sectores políticos que creen que tienen el derecho de violar y vulnerar las garantías de los ciudadanos”, sostuvo, ante un cerrado aplauso.

"Es por ello que asumí el compromiso de someterme a la voluntad popular; el lugar que elegimos para hacer este anuncio no es casual, no es casual que ustedes y yo estemos compartiendo la calle porque es la calle el lugar que la sociedad formoseña eligió para decir basta, tanto esta como la de Clorinda y otras tantas localidades, donde los hombres como las mujeres y los jóvenes formoseños tomaron las banderas que quieren tirar abajo, de la Constitución, de la libertad y de la democracia, y se la pusieron en la cara de los poderosos. También es un símbolo este local comercial que representa a tantos otros, a todos los sectores productivos de la provincia, a los profesionales independientes, a los comercios de diversas actividades, a los hombres y mujeres del campo, a todos esos sectores que han tenido que sufrir el absurdo de medidas so pretexto de la crisis sanitaria que fueron cuestiones infantiles e insostenibles en el tiempo", remarcó.

El ex magistrado argumentó que se quiere construir una Formosa sentada sobre las bases de la libertad, de la igualdad y fraternidad, que son conceptos que hay que empezar a recuperar, “nunca más violaciones de los Derechos Humanos, nunca más desconocimiento de las jerarquías constitucionales, hay pandemia pero esto no quiere decir que tienen derecho a llevarse puesta a la Constitución”, remarcó, sentado sobre una silleta alta desde donde, solo, y sosteniendo un micrófono se dirigió a los presentes.

"Cuando hay una persona enferma hay que protegerla, cuidarla y curarla, no meterla presa; eso no se hace señores, tenemos que ser una sociedad fraternal, hemos expulsado nuestros ciudadanos, los hemos dejado tirados en ciudades lejanas, han quedado tirados al costado del camino con una falta de empatía que me resulta difícil de entender, esto no puede volver a pasar", expuso.

También presentó a la Dra. Emilia Maciel, y al concejal de Laguna Yema, Sergio Daniel Atanasio, quienes lo acompañarán en la lista de candidatos a diputados nacionales. “En ella (por Mily Maciel) están representadas varias cuestiones que son importantes que estén sometidas a la sociedad: en primer lugar que es mujer, y en este contexto es decir mucho, porque han sido las mujeres las que han puesto el hombro a las luchas que se han dado; es joven y es el otro sector que ha reivindicado estas luchas. Los jóvenes no eligieron el individualismo sino salir a las calles y ponerle el pecho a las balas, y es una expresión de los profesionales independientes. El otro referente es del interior profundo, Daniel Atanacio, quien nos aporta algo de lo que tenemos que estar orgullosos: la diversidad cultural y racial”, describió.

"Debemos empezar a poner como algo positivo nuestra diversidad cultural, y el hecho de contar con los pueblos originarios; esta noche no va a ser fácil porque hay miedo en nuestra sociedad, porque hay un gobierno impiadoso como un poder que no mira, por eso hay que entender el miedo que hay en la sociedad, yo también tengo miedo y como no tenerlo, pero saben qué vamos a pedirles a nuestros ciudadanos que en esta oportunidad nos regalen un voto heroico, vamos a pedirles que esta vez superes ese miedo y voten este instrumento que le estamos ofreciendo porque en verdad está en juego el futuro de la patria, está en juego que sociedad queremos para el futuro, es la oportunidad de los ciudadanos de elegir dónde quieren que vivan sus hijos, si quieren elegir vivir en el autoritarismo, en la limitación de derechos, la falta de productividad, ya saben dónde tienen que votar, pero si quieren vivir en una sociedad democrática con libertad, donde nos sintamos hermanos de los otros ciudadanos, nosotros hemos creado el instrumento electoral para que encuentren el canal para cumplir este objetivo", señaló.

Carbajal dijo que el pueblo formoseño dijo basta “de violar los Derechos Humanos, de perseguir a los comerciantes, a los artistas, a los profesores, basta de tener escuelas cerradas, porque no entienden que se necesita educar a los chicos, son cuestiones básicas y esenciales de una sociedad, peso se debe dar pelea”.

En el cierre agradeció a las fuerzas políticas que integran el frente, entre ellos el MID, el PRO, y la UCR, que están unificadas en pos de este proyecto.

También agradeció “a toda la sociedad, a las organizaciones sociales que están firme acompañando el proyecto, porque la política es necesariamente un proyecto colectivo y en consecuencia se necesita de todos, todos juntos por una Formosa Libre, ese es el compromiso, esa es la bandera”.