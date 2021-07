El misterio de los trabajadores desvanecidos

Algo no funciona. El último dato de Indec dice que 42% de la población argentina es pobre. De ese grupo, un cuarto es indigente.

Deberían necesitar trabajar porque, que se sepa, son los ricos los que pueden vivir de rentas sin trabajar.

Sin embargo, no trabajamos. Hay provincias como Formosa donde sólo trabaja o busca empleo el 33% de la población, 13 puntos menos que a nivel nacional.

El misterio continúa, porque aunque pocos trabajan y falta mano de obra para muchas tareas, hay un 10% de la población que se declara desempleada en las encuestas de Indec. Es más: hay muchísima gente que se está tomando el palo a otros países donde todos parecen encontrar un trabajo rápidamente.

Es todo muy extraño. Porque mientras cientos de empresas no consiguen empleados, la cantidad de supuestos desocupados subsidiados es récord absoluto. Sólo en la Nación hay un millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, organizados mayormente por los piqueteros, que cobran un subsidio nacional.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y los propios piqueteros, dicen desde hace rato que a esos subsidios al desempleo hay que transformarlos en subsidios al empleo. Pues entonces acá tienen la oportunidad. Podrían decirles a los beneficiarios de los planes: miren, vayan, trabajan en esos empleos si quieren seguir cobrando el subsidio o una parte del subsidio. Pero no lo hacen. No deben saber cómo o no deben tener el poder necesario para hacer eso. Por eso siguen subsidiando la pobreza, no el empleo. Y, como resultado, lógico, hay más pobreza, no más empleo.

Otra cosa rara es que, aunque en algunas economías regionales hay trabajo, igual muchas provincias siguen acumulando empleados públicos con la excusa de que, si no, mucha gente no tiene de qué vivir. Por eso desde 2019, hay 103 mil empleados públicos más y 420 mil privados menos.

Tampoco se entiende por qué el sector privado no puede pagar mejores salarios para atraer a los empleados. Se supone que para eso el gobierno tiene el dólar por las nubes. El salario en dólares en Argentina está desde hace rato entre los más bajos de América Latina. La Argentina debería ser una potencia exportadora de cualquier cosa a esta altura si fuera por los salarios de miseria que paga. Pero no es así. Esa teoría tampoco parece funcionar.

El misterio de la mano de obra desvanecida es viejo en la Argentina. Y seguimos sin poder descifrarlo.