EL CONCEJAL OLIVERA CONVOCO A NO PAGAR EL BOLETO ESTUDIANTIL

“Es vergonzoso e indignante la frivolidad con que las autoridades provinciales y municipales asumieron la decisión del regreso a la presencialidad, poniendo oscuro sobre claro cuánto les importa la educación de nuestros jóvenes”, opinó el concejal Fabián Olivera, al dar su testimonio sobre el anuncio municipal de ayer, informando que recién a partir de hoy podrá gestionarse el boleto estudiantil gratuito.

“Tuvieron más de veinte días para preparar y ofrecer esta gestión, de modo que en el reinicio de las clases, cada familia pueda usufructuar un servicio vital para el traslado de los chicos hasta la escuela; sin embargo, haciendo gala de una marcada ineptitud y desinterés esperaron hasta último momento, toda una síntesis de por donde pasa la educación para quienes gobiernan”, embistió, muy molesto Olivera.

“Además, con el precio del boleto, y el momento del mes, se hace un verdadero problema disponer de dinero para atender esta irresponsabilidad de quienes deberían haber tomado las previsiones del caso”, amplió.

“Como en muchos otros temas, las autoridades sólo miran a las elecciones, la base sobre la que sustentan su permanencia en el poder; importa más la interna partidaria que una solución concreta y de fondo a la crisis del transporte público de pasajeros de la ciudad”, dijo.

“Son ellos quienes deben resolver esta cuestión; por eso convoco a todas las familias a no pagar este servicio, no corresponde, es un beneficio, y como tal no son los chicos quienes deben hacerse cargo de la irresponsabilidad de los funcionarios ineptos e insensibles”, reafirmó.

“Tienen todo el derecho de abordar los colectivos sin pagar un solo centavo; tanto la prestataria como la Municipalidad y el Gobierno provincial tienen la obligación de absorber las consecuencias, hasta tanto las credenciales sean gestionadas y entregadas”, insistió Olivera.