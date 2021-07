Para Tetáz, el esquema local “no genera empleo, ni mejora la calidad de vida de sus vecinos”

Pre candidato a diputado por Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, el mediático Tetaz, le dijo al columnista de “Una Buena Dosis” de FM Radio Parque 89.3, Alfredo Barberis, que “no sirve seguir apostando a este nivel de subsidios, como si se tratara de empleos, sin crear condiciones en serio para generar puestos de trabajo genuinos”.

“Los costos de traslado aumentaron por las distintas restricciones que fue imponiendo el gobierno, también se encarecían los costos de logística, entonces Formosa con la pandemia se alejo todavía más de los centros de producción y de consumo”, opinó al dar su versión sobre el encarecimiento de los productos.

“Cuando uno mira dentro del norte, ve que hay algunos sectores que son muy pujantes en términos de actividad productiva, basta con ver las fotos satelitales de los niveles de actividad agropecuaria en Paraguay, un modelo netamente productivista, que no es para los amigos ni hay que rendirle pleitesía al gobierno”, apreció. Y comparó: “Me parece que Formosa como tantas provincias argentinas y las economías regionales en general, tienen que despertarse, y tienen que empezar a pensar en un modelo de desarrollo que permita librarse un poco de la dependencia del Estado”, subrayó Tetaz.

“A diferencia de lo que pasa en áreas metropolitanas grandes, nosotros tenemos un empleado público por cada dos privados, en Formosa la proporción se invierte a dos trabajadores públicos por cada uno privado, eso no está bien; lo que ha hecho el Estado es una suerte de seguro de desempleo que fue incluyendo a los trabajadores como pudo, tampoco tienen los mejores salarios, se trata de un subsidio de desempleo disfrazado de empleo público que no le sirve al Estado porque no brinda un servicio de calidad a los ciudadanos que terminan en ese esquema porque no tienen alternativa. De esta trampa se sale apostando por la producción y esquemas, que pongan en valor economías regionales, y hay que promover sectores en los que hay que bajar impuestos de manera masiva”, planteó.

“Que mejor oportunidad que empezar con diferenciaciones geografías claras entre economías regionales, el Estado nacional no perdería nada en términos de dinero, pero para Formosa si sería una diferencia muy grande, y las empresas si pensarían en producir acá, inclusive mano de obra de nivel de calificación relativamente bueno pero con un mal salario, el salario de Formosa es uno de los más bajos del país”, recomendó.

“Si logramos lo que yo planteo cuando digo que la Argentina tenía la ridícula situación de que es un país subdesarrollado que le pone impuestos a la producción, hasta un nene de 10 años se da cuenta de que algo está mal, no puede tener impuestos ni la producción, ni la exportación, si se le puede poner impuestos a la ganancia”, comparó.

“Perú ha tenido varios presidentes condenados por corrupción, presidentes suicidados, ahora ganó un candidato de extrema izquierda con ideas que retrasan 200 años, pero cuando confirman a Castillo como presidente lo primero que dice es que va a mantener al presidente del Banco Central; pero a pesar de la enorme inestabilidad política de Perú y sus escándalos políticos, en ese país no hay inflación, y no se dispara el dólar como acá cuando cambia un gobierno”, cotejó el mediático economista.

Y redondeó: “El Banco Central debe ser intocable esté quien esté, es lo correcto, esta entidad tiene que ser autónoma, eso es lo que necesita la Argentina para sacarle la máquina de hacer billetes al presidente: estabilizar el tipo de cambio y de la moneda y a lo largo de algunos años vas a tener un crédito de producción más barato, la gente va a sacar créditos para construir”.