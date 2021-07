GILDO LANZO LA CAMPAÑA DE SU ESPACIO, Y DIO MUESTRAS DE PREOCUPACION POLITICA

De cara a las PASO del 12 de septiembre, el gobernador Insfrán, encabezó el acto de lanzamiento de los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, que se realizó este en el Club San Martin de la ciudad capital.

Con un discurso que instó a la unidad de los militantes y una convocatoria para el trabajo conjunto evitando confrontaciones, el analizó además la actualidad de la pandemia por coronavirus. Lució lejano y desganado, y aunque se esforzó por incentivar a los presentes, no pudo evitar un rostro endurecido con rasgos de quien esta cumpliendo una tarea, empujado por las circunstancias, no por sus convicciones. En una voz lánguida, y un lenguaje apenas formal, este Gildo Insfran volvió a dar muestras de las dificultades que suelen mostrar las personas por el paso del tiempo.

Durante el acto fueron presentados los precandidatos Ramiro Fernández Patri y Elena García, y los suplentes Adrián Areco y Cristina Mirassou, quienes estaban presentes en el escenario, acompañados por el vicegobernador Eber Solís y el intendente capitalino Jorge Jofré.

“Ellos representan el Modelo Formoseño, que le quede claro a cada uno de ellos que no es ningún mérito individual, el mérito que hoy tienen es una mochila pesada que tiene que responder al Modelo Formoseño (…) Son nuestros mejores candidatos, dejemos todas cuestiones que nos puedan inquietar de lado y pensemos en la marcha que nos identifica: todos unidos venceremos” pidió Insfrán.

El mandatario solicitó a los militantes “un esfuerzo más” para trabajar durante esta campaña política al tiempo que reconoció que hay cierto descontento fomentado desde la oposición a través de redes sociales por las medidas tomadas en Formosa para frenar el avance del virus.

“Nosotros no nos escondemos en el anonimato para decir nuestras cosas, quien lo hace, es porque no dice la verdad. Cuando uno dice la verdad, lo hace mirando a los ojos, como nosotros en nuestro jardín no sembramos el odio sino el amor como dice el Pepe Mujica” señaló.

Al hablar sobre el descontento que pudiera existir incluso en el seno de algunas familias peronistas, entre los hijos adolescentes, sobre una supuesta restricción de libertades por parte del gobernador, explicó que no se trató de eso, sino de “algo que les hicieron creer”, por lo que pidió hablarlo en familia y entender que eran momentos donde debía primar la vida, por sobre el peligro latente de un virus que acechaba al mundo entero.

PANDEMIA

En el inicio de su discurso, Insfrán aclaró que no se trataba de “festejar nada” sino de un reencuentro entre militantes para hablar de la nueva normalidad que exige el coronavirus, en el marco de un acto electoral que se aproxima.

Dijo que esta campaña, con una elección atípica, distinta a la que se acostumbra, exigirá continuar cumpliendo los “protocolos de vigilancia” para evitar contagios, usando correctamente el barbijo en la visita a los vecinos.

“El año pasado tuvimos que lamentar una sola muerte de un formoseño, eso no fue producto de la casualidad, sino producto de las medidas sanitarias que se han tomado y el compromiso que ustedes han hecho para que podamos sostenerlo” recordó y lamentó que poderes fácticos como los medios masivos de comunicación porteños con ayuda de sectores de la justicia federal, inclusive hayan intentado derribar las medidas sanitarias que sostuvo Formosa”, en directa alusión a Fernando Carbajal, hoy precandidato de la oposición.