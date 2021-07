A LA ABOGADA DE LOS “DOS MARIDOS” SE LE COMPLICA EL ESCENARIO MEDIÁTICO JUDICIAL

A raíz de ello, en un arranque de insensatez, la señora de las leyes, no tuvo mejor idea que despedir a la ama de llaves de su casa de Formosa, a la cual, a pesar de los años de servicios no le pagaba los sueldos que le correspondían por ley, los aportes jubilatorios y menos el aguinaldo y las vacaciones.

A esa irregular situación ahora se le agrega que la Abadíe se negó a notificarse de la intimación de reconocimiento de servicios, y esa situación la pone en la puerta de una complicada situación judicial, dado que los letrados que patrocinan a la casera durante los próximos días, le iniciarán un juicio laboral no sólo por el cobro de los salarios adeudados sino, además, por daño moral.

LOS DOS MARIDOS

Lo singular de esta situación es que los abogados demandantes van a ofrecer como testigos de la relación laboral, a los “dos maridos”, uno de la ciudad de Clorinda y el otro de Formosa, a quienes la doméstica conocía y trataba con mucha frecuencia. Al darse a publicidad la situación, sin ningún tipo de indemnización y estando también convaleciente del COVID 19, la trabajadora fue despedida.

Si bien en el derecho laboral es muy difícil probar el daño moral, en esta situación es lo que se va a tratar de acreditar por el hecho de que la casera que es una persona de concurrencia diaria a la iglesia cristiana y de férreas convicciones morales, era obligada por su patrona a concretar toda suerte de artilugios para poder mantener en secreto la doble relación sentimental.

Habrá que recordar que se sabe que el daño moral se tipifica cuando se identifica al daño con el menoscabo o pérdida de un bien jurídico como entidades extra-patrimoniales, como la vida, el honor o la integridad psicofísica. De este modo, el daño se perfila como un detrimento que sufre la persona en sus bienes vitales que en este caso se configura en el destrato de su estabilidad emocional.

La situación vivida por la asistente de la abogada Abadíe fue calificada como vergonzosa y denigrante para su doméstica, quien se encontró despedida de su actividad laboral, en la cual cobraba míseros salarios en pleno curso de una terrible enfermedad, a lo que se agrega que tuvo que haber soportado por años la doble vida sentimental que desarrollaba su empleadora, que debía ocultarla y servirla como cómplice involuntaria de conductas reprochables moralmente para ella.