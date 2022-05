Maestra recorre 80 kms. diarios por tierra para enseñar, y hace un año no cobra su sueldo

En el día del educador, tomo trascendencia el caso de la maestra Sady Sosa Medina, quien es docente y Licenciada en Educación, se desempeña como maestra, portera, cocinera, etc., en la escuela rural de Pozo de Maza y el paraje Vaca Perdida, todos los días se traslada en su motito, desde la ciudad de Ingeniero Juárez, realizando un recorrido de más de 80 kilómetros diarios por ruta de tierra, relató en un reportaje en el programa del periodista Gabriel Hernández (Radio Parque), que hace un año que no cobra su sueldo, y para sobrevivir tiene que vender artesanías con sus hijos.

A pesar que Sosa Medina no cuenta con recursos, lo poco que gana con la venta de artesanías, compra tizas, y otros elementos escolares para llevar a sus alumnos una buena educación.