Con Macri Presidente, "Aerolíneas Argentinas dejará de existir"

Mauricio Macri ya no esconde sus planes, algo que sucede con el resto de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio: vuelven para ir con todo: bajar jubilaciones, despedir empleados públicos, reformo laboral y cerrar lo que no genere ingresos, algo que podría incluir a los hospitales total existen las prepagas."¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas?", le preguntó el periodista militante Joaquín Morales Sola a Mauricio Macri, quien fue tajante: "No poner un dólar más".

"Si Aerolíneas Argentinas no puede mantenerse como una aerolínea común que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos conectarnos con el mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos millones de dólares por año", sentenció.

Macri, amigos empresarios y su familia están relacionados con líneas aéreas low-cost, que llegaron en su Gobierno y antes de terminar su mandato comenzaron a irse.

"Aerolíneas representa el déficit, si no nos animamos no vamos a salir de la inflación y no vamos a generar trabajo", completó, dejando claro que el país si vuelve a ser Presidente se quedará sin conexión porque ninguna low-cost, por ejemplo, viajaba a Catamarca o Formosa, y sin la línea de bandera.