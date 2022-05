Primero las candidaturas, después las ideas  

En el día de hoy me informo de las declaraciones del advenedizo Carbajal, que será el candidato a gobernador en el 2023, considerando que lo más grave que expresó, es el calificativo que usa para los radicales Buryaille y Naidenoff, tratándolos de “dinosaurios”, prescindiendo de ellos; nueva mentira del correntino.

Meses atrás, correligionarios, les advertía qué pasaría con los candidatos para el 2023, no se discute ideas, programas, iniciativas, sino como acomodan sus intereses, para mantener un conchabo político; un cargo, afirmé que el candidato a gobernador sería Carbajal, intendente Neme y Buryaile y Naidenoff serán diputado y senador nacional. Con lo que queda demostrado palmariamente que no me equivoqué.

Con una mentira, el correntino dice que no cuenta con el apoyo de los dinosaurios para disimular la re elección. Sin los dinosaurios el aguará guazú, no hace nada, en realidad no le cabe la comparación, es simplemente un apereá (Cui), un roedor de la zona.

Menciona a Sócrates y su interpretación, porque le falta las otras conclusiones que ese filósofo concluye, y luego habla de algo sagrado para la UCR, el nacimiento sin lucha contra el régimen “falaz y descreído".

Ahora estamos en democracia y se supera a esas acciones con ideas, programas por sobre los grietas, odios y rencores, sino persuadido y consiguiendo el acompañamiento de la ciudadanía.

El resto es para mí reprochable, que los radicales de Formosa, no entienden.

Si llevamos adelante las ideas de alianza del autoproclamado candidato, se van a juntar el agua con el aceite y UCR con la derecha delirante.

Tiempo atrás, por fines del 2007 y 2009 se acuñó en el peronismo que mientras existe el …., refiriéndose a un dirigente radical, hay peronismo para rato, hoy expreso que si continúan los dinosaurios y los pequeños animalitos, sin salir por sobre las grietas y la falta de propuestas superadoras no me cabe duda que hay Gildo para rato.

Si no olvidamos al oficialismo actual y perseguimos ideas superadoras a las acciones de este gobierno, para una provincia con trabajo y crecimiento, con dirigentes que muestren ejemplaridad y sin contradicciones entre lo que se dice y se hace, el electorado formoseño será siendo esquivo a votar a nuestro partido centenario.

La sociedad formoseña nos dará el triunfo solo si mostramos una acción de gobierno ejemplar y en desarrollo..

Correligionarios no olviden mis modestas conclusiones y exijan a los dirigentes ideas y programas.

Juvenal Iza, diputado provincial (MC)