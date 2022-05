Argüello justificó su mudanza: “Me fui porque es imposible trabajar cuando no hay respeto”

“Hoy el equipo no es solo Adrián Bogado también está conformado por mi ex compañera de bloque (Gabriela Neme), fueron conjeturas que se fueron dando y uno toma decisiones si ya no se siente a gusto e identificado, tampoco encontré el rumbo», indicó.

Y agregó: “Uno al trabajar en equipo, tiene un trabajo en común partiendo desde el respeto hacia el otro, y de ahí se puede construir; no de un liderazgo lineal desde la imposición, voz de mando y orden y el resto no existe”.

En ese marco, aseguró que la decisión fue tomada desde “una responsabilidad de acciones” y se mostró agradecida con el conductor del bloque al que pertenecía, Adrián Bogado, pero argumentó que se fue del espacio porque “fue cambiando”.

“Hay otras visiones y acciones de hacer política y uno cuando se ensambla en lo que está instalado o se piensa instalar por sus ideales, convicciones, maneras de trabajar, por el sentido de pertenecía que tuve por el Partido Justicialista, pero llegó un momento en el que dije hasta acá llegué”, señaló.

A su vez, la legisladora remarcó que “no fue por Adrián (Bogado) que tomé la decisión”, ya que con él “siempre tuve diálogo”.

“Son muchos años que tengo de militancia en el espacio y estoy convencida de mis ideales», sostuvo y reiteró que, con la llegada de Gabriela Neme al espacio, «hay cosas que una no comparte, y se hace difícil seguir».

«Se desencadenaron hechos desde hace más de dos años, hay cuestiones puntuales donde uno no se siente cómodo porque no es la manera de trabajar y no logré insertarme. Hubo actitudes personales, esencia que hacen a la persona y ya es una relación que se cortó», sentenció.

Por último, Argüello se refirió a las repercusiones de su decisión y respondió que “nadie puede juzgar las acciones de alguien que no sabe en qué situación estuvo, cuáles fueron sus condiciones en ese momento y cuáles siguen siendo las condiciones”.

«Más allá de que es una decisión política que tome dentro de mi periodo con total libertad de poder decidir donde me sienta cómoda y representada como peronista que soy», destacó.

Y subrayó que, en el bloque oficialista, fue bien recibida, por lo que agradeció el apoyo que le brindaron tras su elección de abandonar el espacio que integraba.