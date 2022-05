Dramático pedido de una formoseña: “Quiero que me ayuden a volver, acá estoy insegura”

Lucia y su ex pareja son oriundos de Formosa, y hace 8 años se instalaron en San Luis. "Decidimos venir porque en ese tiempo había estabilidad laboral, pero nunca pensé en lo que se convertiría mi vida", confesó la mujer en medio de los llantos.

“Llegó el momento de poner el freno, porque hay mucha injusticia. Estoy luchando con mis dos hijos, sola, viviendo muy triste y sin nadie que me respalde. Estoy contando mi realidad, no tenga una mesa. Quiero regresar a mi casa porque acá estoy insegura”, dijo en una entrevista con El Chorrillero, medio de esa ciudad.

En 2018 decidió ponerle fin a la relación. Fue la última golpiza que soportó su cuerpo, después de muchos años de violencia. "Él no ha querido darle el apellido a los chicos, por ese motivo no me pasa ninguna ayuda, he tenido que vender en el trueque hasta ropa mía para poder tener un plato de comida", relató desde el ranchito donde vive en el Barrio 1° de Mayo.

Contó que esa casita la pudo armar con ayuda de los vecinos que le dieron alambre, una pala, tenazas y tarimas, cartón y nylon.

Hace 8 meses que no sabía nada de su ex pareja hasta este sábado que la sorprendió: "Llegó en estado de ebriedad, me trató como a un perro, me amenazó con un cuchillo y quiso prenderme fuego el rancho. Él hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, se esconde de la Policía. Llamé dos o tres veces a la Comisaría y no vinieron. Estoy corriendo riesgo de que pase cualquier cosa". De la Secretaría de la Mujer, Castillo recibió un teléfono para que esté comunicada y pueda llamar al 911. El aparato es de un modelo desactualizado y por eso no tiene el botón anti pánico.

“Me he cansado de hacer denuncias y de pedir restricciones. Quiero regresar a mi provincia, donde crecí y tengo apoyo. Donde mis hijos van a poder dormir en una cama digna, sin pasar frío”, también expuso.

Acudió a los medios de comunicación para que la ayuden a reunir la plata para comprar los pasajes. Necesita aproximadamente $45 mil.

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 2664842896 para coordinar un encuentro, ya que no tiene cuenta bancaria ni Mercado Pago.