Exlegislador exige a diputados posición sobre supuestos radicales ñoquis del Estado nacional

Juvenal Iza sigue reaccionando con relación a distintos hechos surgidos en el seno del radicalismo provincial, y ahora apuntó contra los diputados radicales de la Legislatura provincial a quienes exigió, “por razones éticas y morales, se pronuncien sobre Emilia Maciel, José Blasich y otros, en relación a lo expresado por Fabián Olivera, quien se manifestó en igual sentido, expresando que pertenecen a los partidos Libertad, Trabajo y Progreso y Arriba País, pero manteniendo sus condiciones de afiliados a la UCR”.

“A todos, les solicito que no se oculten en el término espacio; legalmente no los hay, son partidos políticos como dice la ley electoral, los que se presentan a elecciones son partidos políticos y alianzas”, planteó el exdiputado provincial.

“Diputados, al pronunciarse sobre Argüello cabe lo mismo para los enunciados precedentemente; se debe medir con la misma vara”, aseguró.

Sin embargo, el exparlamentario se ancló en la falta de pronunciamiento sobre la denuncia realizada por la dirigente Emilia Maciel, “sobre el presidente del partido y el sobrino del senador, respecto a que no trabajan y cobran un sueldo, siendo el asiento de sus funciones Buenos Aires”.

Para Iza, es muy seria la denuncia efectuada, por la relevancia de los afiliados radicales involucrados, y la gravedad de los hechos que se transmite a la sociedad formoseña: por ello es que requiero su apoyo”, dijo. “Sin ejemplaridad no hay futuro, ni posible triunfo”, advirtió.

“La UCR fue cuna de la ética, moral y honestidad de sus hombres, exhibiendo como ejemplo de conducta, con los valores prenunciados, la ejemplaridad de Balbín, Ilia, Alfonsín y los creadores de la UCR, Alem e Irigoyen, espejo en el que tenemos que mirarnos”, comparó.

“Hablando de ejemplaridad, le recomiendo a la abogada que le solicite a su nuevo jefe político, que le facilite las declaraciones juradas de los últimos siete años, presentadas ante la AFIP, para tener autoridad de exigir buena conducta a los radicales”, embistió, renovando sus críticas contra el líder del partido “Libertad, Trabajo y Progreso”, Francisco Paoltroni.