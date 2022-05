Sigue la fiesta en el Alta Complejidad: ahora aprietan con despidos si no asisten a PNGT

“Usa la camioneta del ministerio para salir de fiesta con sus gatos y pasa guardia a todas sus chicas de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC) sin que trabajen; cobran más de 200 mil pesos de guardia los de UPAC, sin trabajar”, denunciaron varios enfermeros que aseguraron conocer al detalle lo que viene sucediendo.

“Ahora a ingresar para auxiliares a todas las chicas y gatos que tiene, siendo que muchos chicos están en la espera para poder tener trabajo digno”, se quejaron.

“Sigue maltratando al personal con el aval de Antonio y el gobernador”, redondearon, sin dejar de apuntar al extitular de la UPAC, antes de su aterrizaje como director del Alta Complejidad.

Pero casi en la misma línea de queja y frustración, expusieron que “ahora los directores andan amenazando para que vayamos a trabajar a "Por nuestra gente todo", para lo cual “amenazan con no renovar los contratos que vencen el 31 de diciembre”.

“¿Que está esperando el gobernador para sacar a este tipo?”, interrogaron, en una queja que no deja de repetirse, desde la asunción de la administradora general, Margarita Batista.

“Bareiro y Urday, vienen con la misma orden, ensuciaron la institución como nunca; a los secretarios nos trata como trapo de piso, a los de admisión gritan y humillan”, dijeron los enfermeros. “Bareiro está aliado con un enfermero acosador, juntos hostigan al personal y amenazan con echarlos a fin de año; piden lista de profesionales para ir al operativo "Por nuestra gente todo", una vergüenza”, añadieron, siempre dirigiéndose al gobernador.

“Nadie se mete, nadie nos ayuda, no vemos un mínimo respeto; pongan a gente capacitada, no a estos dos inoperantes; por favor que vuelva Prochasko, con el todo funcionaba mejor”, plantearon.