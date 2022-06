El ministro Quintana “mintió” con la ayuda, y le abrió un innecesario frente a Gildo

La Federación Agraria Argentina (FAA) calificó de “vergonzosa” la falta de respuestas al pedido de ayuda de los productores, y dio detalles del diálogo que mantuvo con el funcionario de Formosa. “Me dio su palabra que lo resolvía; hace 15 días fueron transferidos 150 millones de pesos de la Nación; si no aparecen los fondos comenzará una medida que no se levantará hasta que no estén acreditados los fondos para cada productor”, reaccionó la prestigiosa entidad nacional.

El secretario Gremial de FAA, Orlando Marino reveló que personalmente se comunicó con Raúl Quintana, ministro de la Producción de Formosa; quien le aseguro que “esta semana quedaría resuelta la entrega de un aporte no reembolsable a los productores afectados por la emergencia agropecuaria de los departamentos de Pilcomayo y Pilagás”.

“Es lamentable que productores que se quedaron sin recursos económicos producto de contingencias climáticas, tengan que reclamar cuatro meses para un poco de ayuda con el único fin de que puedan subsistir”, reprochó.

“No hay explicación alguna para que el Gobierno provincial deje de hacer oídos sordos a estas demandas, son productores que no solo tienen en riesgo la continuidad de su actividad, sino que la familia de cada uno de ellos está pasando por situaciones económicas muy complejas”, lamentó. “Esto ya se convirtió en un problema socioeconómico, y es necesario darle fin a este calvario que le están haciendo pasar a estos agricultores familiares que trabajaron, invirtieron y lamentablemente perdieron todo”, bosquejó.

“El ministro Quintana me dio su palabra, que lo resolvía; hace 15 días que fueron transferidos 150 millones de pesos de la Nación a la provincia para asistir a los productores afectados por la emergencia agropecuaria”, recordó.

“Espero que la próxima semana los recursos aparezcan, porque de otra forma me trasladaré a Formosa para comenzar una medida gremial que no se va levantar hasta que no estén acreditados en cada productor los fondos no reembolsables”, retó. “Confié en la palabra del ministro Quintana, espero que no me falle”, planteó.