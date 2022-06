INEXPRESIVO SALUDO DEL UNO

Asumiendo el fuerte rechazo que siempre tuvo al periodismo, el gobernador le puso el nombre a un frío saludo al sector, redactado por algún asesor que cuido casi académicamente cualquier adjetivo que lo arrimara a lo sucedido este sábado, cuando un grupo de colaboradores impidiera el acceso a PNGT a periodistas del medio, muy identificados por no comulgar con sus idearios políticos.

“Su labor de informar con responsabilidad, claridad y veracidad a la ciudadanía constituye un aporte fundamental para la consolidación de una comunidad democrática, plural y artífice de su propio destino”, dijo AGENFOR, la agencia oficial, en un escueto parte que destinó gran parte del texto a historiar los orígenes de la celebración, pretendiendo, tal vez, menguar la pálida reacción de última hora. Pocos ignoran la incapacidad y la intolerancia del mandatario para confrontar abiertamente con un periodista no guionado; sus apariciones en medios no oficiales son casi inexistentes; y la presencia en el estudio adobado con sus olores, lo muestra relajado y seguro, es que el montaje previo, se lo permite. La imagen que distribyó su vocero para acompañar el comunicado, muestra a varios periodistas con sus microfonos, arropados con imagotipos de los medios oficiales que integran. Este año, Gildo está molesto con el periodismo, y aunque fue sólo un sector el que reaccionó ante un brutal destrato, su personalidad no permite digerir diferencias, entonces puso a todos en la misma bolsa.