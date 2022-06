Alumnos reciben clases en una vieja salita; a veces debajo de los árboles, e incluso en la vereda

En los fundamentos mencionan que visitaron días atrás la Colonia Yatay a sólo 61 kilómetros de la ciudad, donde los pedidos de los pobladores están centrados en la necesidad de que esos edificios arranquen su funcionamiento.

Mencionaron que la falta de habilitación de esas obras implica que en la actualidad “los alumnos reciben clases en una vieja Sala de Primeros auxilios; a veces debajo de los árboles e incluso en la vereda”.

“Al mismo tiempo -apuntan- hay un nuevo Centro de Salud con malezas alrededor, esperando su inauguración y la designación de enfermeros y médicos con los que hoy la comunidad no cuenta”.

A esto se suma que “la pequeña planta de agua potable ha dejado de funcionar hace mucho tiempo por lo tanto, carecen de agua potable y hoy se abastecen del agua de lluvia y las perforaciones”.

Además, “la plaza que les hicieron es totalmente precaria y al ser parte de un plan de obras ejecutadas en el lugar cabe preguntarse cuánto se ha pagado por la misma. Carece de cartel de obra obligatoria que tendrían que despejar estas dudas”.

Por ello, reclamaron que se inste al Ejecutivo “que si el gobernador si no posee un espacio en su agenda que designe a un funcionario de su equipo para hacerlo ya que estas obras se construyeron para cumplir una justa demanda social y el tiempo transcurrido es realmente increíble y no tendría que estar esperando a que sólo el gobernador pueda inaugurarla”.