JUAN LARREA LLAMÓ A DEFENDER EL PROYECTO DE PROVINCIA QUE “CONTIENE Y GUIA”

Uno de los principales referentes barriales del peronismo capitalino, puso en valor la política sanitaria del Gobierno provincial, y destacó los beneficios del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, deteniéndose en el valor que alcanzará en lo relativo a la prevención, control y tratamiento de enfermedades no transmisibles; básicamente las oncológicas, cardiovasculares, respiratorias, diabetes, entre otras.

Una dura enfermedad, para lo cual con frecuencia debe viajar, con lo que eso significa en materia de gastos, de incomodidad y todo lo que tiene que ver con alejarse de su familia para una situación de este tipo”, contextualizó, Juan Larrea, destacado dirigente barrial del peronismo, y uno de los principales defensores del modelo de provincia gildista.

“La visión del gobernador Gildo Insfran es maravillosa con esta obra; el objetivo se encuentra fundado sobre tres ejes: la inclusión social, basada en la equidad y acceso de toda la población; la aplicación tecnológica y de investigación a través de la infraestructura y el talento humano; y la formación y capacitación de todos los recursos para los profesionales y técnicos de estos centros”, destacó Larrea.

“Toda la población podrá acceder a los tratamientos, desde aquellas personas con cobertura social como las que no poseen, ya que este centro forma parte de una política de salud pública del Gobierno provincial que garantiza el acceso a todos”, amplió.

“Estos son tiempos difíciles, donde muchos aprovechan los problemas sociales y económicos para confundir, usando medios y discursos con el único fin de generar más riqueza; todos sabemos quiénes son, y de donde provienen; los formoseños debemos mantenernos unidos, y transitar el mismo camino que hasta ahora, ese que lidera el compañero gobernador, en la seguridad que sabemos hacia donde nos lleva, y cuáles son sus resultados”, planteó.

“Acá hay un modelo de desarrollo y de avance sostenido; debemos sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de tener un proyecto claro y esclarecido, porque excede lo partidario para detenerse en lo humano”, agregó.

“Lo ocurrido la semana pasada nomás, es un ejemplo tan contundente que me libera de más argumentos: nuestro gobernador anunció obras para Formosa con una inversión de 17 mil millones de pesos que, junto a las ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse este año y el que viene, suman cerca de 60 mil millones de pesos”, detalló.

“La cantidad de mano de obra que esto genera, y como incidirá en la calidad de vida de los formoseños debe servirnos como reflexión de quien nos gobierna”, reafirmó.

“Otros se olvidaron de Formosa; son los mismos que miden todo desde una óptica centralista, no les importa la historia, el olvido, el desamparo, ni que son tan argentinos como los porteños”, reprochó.