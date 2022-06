Naineck y el intendente: cuando la sumisión política y la incapacidad intelectual sostienen la pobreza

El jefe comunal de laguna Naineck, acaba de desmerecer las secuelas de las ultimas heladas sobre los plantíos de la zona norte, y en su objetivo de proteger “como sea” el discurso de su patrón político, pisotea a sus propios vecinos, un grupo de desamparados productores que hace tiempo viene clamando ayuda directa del Estado, y sólo recibe las bofetadas discursivas de un funcionario incompetente.

Murdoch viene de remarcar que cada evento climático que se presenta no es ni causa del gobierno ni culpa de nadie, sino “que es el clima lo que genera esto”.

Aunque el fondo no fue culpar al clima, sino rechazar la preocupación de la Federación Agraria de Naineck, su argumento es completamente inconsistente, reafirma sus serias limitaciones intelectuales, y pone al descubierto lo mal alumno secundario que fue seguramente. Cualquier estudiante pasó por Geografía, y aprendió que para entender al clima hay que posarse sobre elementos meteorológicos: la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. También como la acción del hombre afecta esas condiciones, generando fenómenos tan inesperados como brutales, dañando la producción, o ciudades enteras.

Pero el fondo de las declaraciones del bioquímico devenido en político no fue ese, sino exculpar al Gobierno provincial del reclamo de los dirigentes de la organización federada.

¿Alguien escuchó a Murdoch gestionar ante las autoridades provinciales o nacionales el envío de algún tipo de ayuda para sus vecinos productores? Nadie, porque no lo hace. En su pequeña cabeza sólo cabe esperar la orden de arriba para actuar, de otro modo puede ser regañado, o visto como enfrentado con el modelo. Es otro insignificante feudal, de los tantos que hay en la provincia, de esos que se empalagan con adjetivos que defienden el modelo, pero nada hacen para ayudar a su propio pueblo, aunque no tengan ara armar la esa del día, en gran parte por la inoperancia del intendente.