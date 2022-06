CRECE LA BRONCA ENTRE EL PERSONAL ESENCIAL DEL CENTRAL, POR GUARDIAS MAL LIQUIDADAS

Decenas de médicos y enfermeros del Hospital Central no dejan de murmullar entre los pasillos del establecimiento público, el malestar que sienten por las malas liquidaciones de las guardias, mientras aseguran que nadie se hace cargo.

Un profesional dijo que en promedio la deuda por cada trabajador, orilla los 25 mil pesos, aunque preciso que son montos distintos, dependiendo del cargo y del tiempo dedicado a la tarea.

En Emergencia están todos rabiosos; para colmo nadie da la cara, nadie explica nada. El mes pasado se repitió la misma travesura.

"El celular de la jefa de Personal, una abogado de apellido Velasco, permanece en modo no sabe, no contesta", se quejó una enfermera.

Hace varios meses, se presentó una situación similar, y un grupo de médicos fue a hablar con Antonio Ferreira, quien en su despacho tenía planillas con detalles de lo que se pagaba en los distintos hospitales y salas periféricas de la provincia. La gestión del superministro dio sus frutos a los pocos días, cuando se pagaron las diferencias reclamadas.