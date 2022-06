Tiene 7 meses de embarazo, y quieren quitarle las semillas que le dieron para sembrar zapallos

Todo se precipitó rápidamente a través de Facebook, donde Yesica Cáceres, de 32 años de edad, cursando el séptimo mes de embarazo, y domiciliada en Isla Púen 2, jurisdicción de Laguna Naineck, reveló el momento que está atravesando. “Soy del PAIPPA, y con mi pareja, mi madre y otros familiares nos dedicamos a la producción de cabuto”, contextualizó la joven, en referencia a un tipo de zapallo de pulpa compacta y no muy aguada, de cáscara dura y rugosa, pero bastante fina, de color verde grisáceo, de sabor ligeramente dulzón, muy sabroso, muy popular en esa zona de Formosa.

“Hace poco tiempo decidimos acudir al Estado para pedir semillas y sembrar, pero, como se sabe, por inconvenientes climáticos y algunos problemas con los tractores del municipio que no fueron enviados a tiempo para preparar la tierra, pese a que pagamos por adelantado el servicio, la producción obtenida fue de muy baja calidad”, describió Yesica, en dialogo con un periodista de este medio.

Lo que ocurrió repercutió muy fuerte al momento de la venta; la muchacha y su familia se encontraron en la necesidad de lavar los cabutos uno por uno, embolsarlos y atarlos, todo en forma artesanal, cuando se ofrece a granel, y el precio se establece por tonelada.

“Hoy, 20 de junio me aprieta la señora Galeano diciendo que debo darle la semilla, cuando con mucho esfuerzo preparamos con caballos la tierra para poder sembrar en julio, nuevamente”, dijo, en alusión a una conocida dirigente peronista del pueblo, que frecuentemente se identifica como delegada en la zona del PAIPPA, y que alcanzó notoriedad por sus modales agresivos y vulgares en el trato con las personas.

“Le comunique todo esto y me dijo que ese no era su problema, y que ella vendría a sacarme la semilla de igual forma”, advirtió.

De acuerdo con la versión de la campesina, Norma Galeano irá este martes por las semillas, pero deberá lidiar con el convencimiento de Yesica.

“Tenemos cifradas todas nuestras esperanzas para el 4 de julio, porque es la fecha oportuna para sembrar y obtener la primicia, por la que se paga el dinero que corresponde”, sostuvo.