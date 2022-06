El gobernador Insfrán anunció la creación de la Universidad Provincial de Formosa

“Esta semana voy a enviar a la Legislatura Provincial el proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Formosa, que va a tener su asiento en Laguna Blanca, porque se va a hacer sobre la estructura del Instituto Universitario y de ahí después vamos a hablar qué carreras más se van a dictar”, indicó.

Además, en el inicio de su discurso, el mandatario celebró el regreso de los OPNGT luego de dos años: “Por culpa de la pandemia tuvimos que suspender este programa tan importante para llegar a todos ustedes en forma directa”.

“La verdad que extrañábamos, no sólo por no poder vernos cara a cara, sino también porque sabíamos y entendíamos que ustedes tenían necesidades y nosotros teníamos que priorizar en ese momento, combatir ese virus tan terrible, que es el COVID, que todavía es un inconveniente para el mundo, pero ahora por lo menos tenemos algo que nos protege, que es la vacuna”, sostuvo.

En ese sentido, solicitó a la comunidad formoseña que “sigamos tomando conciencia”, por lo que les pidió: “Vacúnense, hay vacunas”; y advirtió: “Yo no les voy a pintar un panorama desolador, pero a medida que el virus siga circulando la posibilidad de que aparezca algo más terrible es factible”.