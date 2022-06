En Córdoba, Javier Milei estrenó la motosierra

El diputado nacional por La Libertad Avanza / CABA reafirmó su precandidatura presidencial para 2023 y explicó el plan de "3 generaciones" que aplicaría en caso de ganar las elecciones, y al que apodó "motosierra": sin reducir el gasto público no se puede bajar los impuestos ni reducir el déficit fiscal, por lo tanto no se puede dejar de emitir, acción que provoca y estimula la inflación. O sea que "la motosierra" es el origen del gasto que financia a "la casta": sería así el concepto.

Según Milei, no solo "es importante hacer las reformas pro-mercado, también, así como nos metimos en la política, metamos la batalla cultural".

"No es una o la otra: son las dos. Si no volveremos atrás", agregó.

Precisamente este tuit tiene que ver con esa batalla cultural:

Volviendo a Milei, él insistió en que el proceso de recuperación económica "no es instantáneo" y detalló la secuencia de sus propuestas de reformas.

1ra. Generación: Fuerte recorte del gasto público del Estado y reforma tributaria que empuje una baja de impuestos. Eliminación total de la obra pública para pasar a un sistema de iniciativa privada. Privatización de las empresas estatales -"siempre conducen al fracaso" tipo YPF,"Desde que se reestatizó perdió el 90% de su valor"- y reforma del mercado laboral para facilitar la creación de empleo en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional. Algo más: reforma financiera para imponer una banca libre desregulada y la libre competencia de divisas.

2da. Generación: Reforma previsional para recortar el gasto del Estado y un programa de retiro voluntario de empleados públicos para achicar el Estado. Reducir el número de ministerios a 8. Eliminar de forma progresiva los planes sociales a medida que los beneficiarios consigan trabajos en el sector privado y 'liquidaría' el BCRA, estableciendo un sistema similar a la banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista.

3ra. Generación: Reforma del sistema de salud con competitividad libre entre las empresas del sector, reforma del sistema educativo, sistema de seguridad pública 'no invasivo' y eliminación de la coparticipación. Obvio que todo es debatible y Milei siempre provoca la polémica. Veremos cómo le va con esto. Esta vez ocurrió en un espacio cerrado (un teatro) con organización de Francisco Pendaz, el hijo de los economistas Eugenio Pendaz y Diana Mondino, e integrante del Partido Demócrata.

"Sabemos lo que hay que hacer y cómo y tenemos la convicción para poder hacerlo", antes de disparar fuertes críticas al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Un punto que remarcó es que el proceso de recuperación económica “no es instantáneo” y que llevará 35 años "ser potencia mundial, aunque los primeros cambios y progresos se notarán mucho antes".

El encuentro tuvo como invitadas especiales a la economista, Diana Mondino, y la abogada laboral, Verónica Sikora.