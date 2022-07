ACUSADO DE EMBUSTERO, PREPARAN ESCRACHE CONTRA BAREIRO EN EL ALTA COMPLEJIDAD

La vida laboral de este médico pasa por un permanente reproche de parte de los empleados sanitarios de distintos niveles; es acusado de maltrato físico, acoso psicológico, y de manejarse con un lenguaje vulgar y actitudes impropias del cargo que ocupa desde finales del año pasado, cuando fue incorporado.

Ahora surgió un nuevo hecho, que no hizo más que robustecer la pésima imagen que generó en el hospital con su conducta pendenciera y ordinaria, al punto que permanentemente le piden al propio gobernador Insfran que lo remueva del cargo, pese a que la administradora del lugar, Margarita Batista juega a no darse cuenta de lo que ocurre.

Lo de ahora: en las últimas horas, se lo vio a Barreiro discutiendo con gestos ampulosos con varias personas, disgustadas porque se cansaron de esperar su ingreso al hospital.

Entre los muchos trascendidos, se sabe que el jefe de Gabinete le autorizó a contratar a un determinado grupo de empleados, solicitados por el propio Bareiro para cumplir con un pedido del mismo ministro, cuyo trasfondo es una completa incógnita, aunque muchos hablan de una especie de grupo de tareas para apretar y escuchar.

El director Bareiro habría prometido ampliar en cincuenta el número de empleados del HAC, sin embargo sólo consiguieron entrar unos 25.

Eso no es todo: el calvo médico metió a dedo, violando el protocolo de ingreso, y mesclando a profesionales y a un personal calificado con gente alejada de la estatura para la responsabilidad requerida.

El resultado surge espontáneamente: Bareiro será escrachado por su irresponsabilidad.

Se ignora en qué consistirá el escrache, pero tiene un claro destinatario.