Dura franqueza de Autoconvocados: "Diez días duró el salario con aumento anticipado”

LOCALES 06 de julio de 2022 Por DE N/REDACCION

La secretaria general del gremio docente, Mirka Fernández corroboró que se trata de un tema muy conversado dentro de la organización, pero consideró que pese a percibir los salarios de junio con el aumento adelantado y el medio aguinaldo, “antes de diez días no queda nada”, con lo que se “hace evidente que no podemos hacer como que no pasa nada”.