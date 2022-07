Prohíben a docentes de Pirané el uso institucional de los colores rojo, amarillo y naranja

“Lo que hoy nos convoca aquí es la ornamentación de la plazoleta que nos tocó, como institución educativa, pero lo que quiero expresar es el atropello a la democracia que hay en las instituciones educativas y que nadie se anima a decir pero es vox populi: las docentes no se animan a expresarlo por miedo a perder su cargo”, contextualizó Norma Rigonatto, una conocida docente, y legisladora comunal de Pirané de Cambiemos.

“Resulta que desde hace un tiempo, no podemos usar los colores amarillo, rojo y naranja; los directivos de las instituciones educativas de Pirané, cuando vamos a adornar o preparar un telón, nos obligan a no usar esos colores”, denunció.

“Resulta ser que con los padres y sus materiales desechables preparamos adornos para la plazoleta con las escuelas 344, la 117 y el JIN1, preparamos flores de color celeste y blanco, y el pistilo amarillo; como había tantas flores, algunas colegas decidieron quitar los pistilos”, describió.

“A las docentes se nos ocurrió hacer un sol del cual se desprendan los rayos que estaban dispuestos como mariposas, de color amarillo porque es del mismo color del sol; en esos trabajos participaron las familias, los docentes y hasta las familias de los docentes; entonces es un atropello lo que nos pasa; alguien tiene que levantarse a contar lo que vivimos los docentes en las instituciones educativas: las mariposas fueron retiradas, en primer lugar vinieron hoy a la mañana desde la delegación y nos dijeron que el color amarillo no y fue cuando preguntamos que tenía que ver si estábamos representando al rayo del sol con ese color, entonces lo dejamos ahí y resulta que para el mediodía cuando estaba yendo a mi institución porque teníamos acto se podía observar que las mariposas habían desaparecido y habían dispuesto otras telas”, precisó, apuntando a la delegada del Ministerio de Educación, Esther Gladys González.

“Esto demuestra que vivimos en una dictadura disfrazad”, chicaneó. “También quiero expresar este sentir que tenemos los docentes, a pocas horas de lo que tendría que ser una gran fiesta por el aniversario de nuestra independencia, y estamos viviendo esta situación. Hubieron docentes que tuvieron tanta bronca que se fueron a llorar a sus casas, porque esto no puede estar pasando, pero tampoco se animan a expresarlo”, reveló.

“Cuando esos docentes piensan diferentes son perseguidos, por esta dictadura disfrazada, pareciera ser que esos tres colores prohibidos representan algún partido político que asusta a los que están en el poder”, dijo la edil.

“Desde el municipio por cada institución recibimos mil pesos pero igual, los padres usaron sus recursos para decorar la plazoleta y ahora como vamos a explicar a los padres y alumnos lo que paso con las mariposas”, planteó.