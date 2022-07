Formosa: ¿mejor no ir a la escuela?

Por sorpresivas y misteriosas, las cifras de las pruebas Aprender de Formosa habilitan a todo tipo de interpretaciones. Es sabido que esa provincia es una de las que más restricciones puso por la pandemia. Que además del polémico cierre de fronteras -que no permitía entrar a nadie a la jurisdicción-, tuvieron también el cierre de escuelas más extenso del país.

Según estadísticas oficiales, del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas, Formosa era, a septiembre de 2021 -últimos datos- la provincia con más alumnos que todavía estaban en sus casas: el 33% frente al 6% de promedio nacional. También la que más departamentos aún no habían habilitado las clases presenciales: el 56%.

Ahora bien, a pesar de estas cifras, Formosa brilló en la prueba Aprender, que se tomó en diciembre de 2021 y que midió el impacto del cierre de las aulas en Lengua (comprensión lectora) y Matemática de los alumnos de sexto grado de todo el país.

Formosa estuvo, en esa prueba, entre las primeras en todos los indicadores. Veamos. Fue una de las tres que menos cayeron en comprensión lectora (junto a Capital y Córdoba, que abrieron las aulas mucho antes).

Además, estuvo entre las cinco provincias que mejoraron en Matemática. Sí, los estudiantes formoseños que tuvieron dos años de educación a distancia rindieron mejor que los que tuvieron normalidad educativa en 2018 (la anterior edición de la prueba Aprender).

Hay más, y cada vez más sorprendente. A pesar de ser Formosa una de las provincias con menos conectividad (con apenas el 30% de los hogares con banda ancha) fue la que menor impacto educativo tuvo entre los alumnos de los sectores bajos.

Con un dato que está para el libro Guinness: con el 43,6% de aprobados, quedó en el primer lugar en buen rendimiento de Lengua entre los alumnos más vulnerables. Solo para comparar: en Capital rindió bien el 36,9% de los chicos pobres, en Santa Fe el 26,2% y en Provincia el 25,3%.

Las cifras de Formosa en Aprender habilitan a todo tipo de interpretaciones, que se resumen en dos grandes líneas. O esa provincia hizo en sus escuelas -y con los alumnos más necesitados- algo muy diferente al resto del mundo, que conviene documentar e imitar. O, como deslizan muchos expertos, no hubo allí los suficientes controles que permitan creer que las cifras informadas son las reales.

Si así fuera, los perjudicados no serán el resto de los distritos del país sino los mismos alumnos formoseños, los únicos que se podrían llegar a beneficiar con datos transparentes que permitan diseñar políticas que mejoren su situación educativa.