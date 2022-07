NUEVA DERROTA DEL MODELO EN LA UNaF

La presencia de Facundo Manes en la UNaF, esta tarde, marcó una nueva muestra de sometimiento del proyecto de Gildo Insfran, y reafirmó que Formosa es parte de la Argentina, aunque administrado con un claro sesgo fundamentalista, pero no por eso escindido de un todo al que está subordinado el anciano gobernante.

Con una amplia convocatoria, el actual diputado nacional, neurocientífico, creador del Instituto de Neurología Cognitiva y presidente honorífico de la Fundación INECO, Facundo Manes, brindó una charla abierta en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). El tema que abordó: “Los desafíos de la educación y la neurociencia”.

“Muy contento de estar en la Universidad Nacional de Formosa, en esta alta casa de estudios. Los felicito por el nivel y la capacidad de los docentes y alumnos que vi, es increíble”, subrayó Manes en declaraciones a UNaF TV.

Agregó: “Estoy muy impresionado por la alta casa de estudios, muy contento de ver a los docentes y a los estudiantes, con esta energía y ganas de invertir en el conocimiento”.

Finalmente, brindó un mensaje a todos los universitarios de Formosa: “Los argentinos tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. No es fácil ser joven en la Argentina, pero tienen que luchar, no tienen que aceptar las cosas como están. Cuando los jóvenes en la historia de la humanidad lucharon pasaron cosas inimaginables así que lideren y los vamos a acompañar”.

Para el gobernador, le mojaron la oreja, le bailaron en su propio patio con este evento; no suele perdonar tamaño desatino político; es su mirada sobre la política, su ideario sobre cómo deben manejarse las cosas en democracia.

Del otro lado, la UNaF dio una muestra práctica de cómo pretenden sus autoridades que transite la vida académica, pero, sobre todo, de cómo quiere que se formen sus estudiantes, aboliendo la idea única, y reafirmando la integralidad como herramienta formativa.

El Gobierno provincial hasta hace poco trató de plantar sus banderas en la universidad local, a la que atacó desde varias bandas; todos sus ataques fueron repelidos, dejando al ideólogo como al comienzo, aunque seguramente insistirá.