Casi 20 colegios secundarios de Formosa no tienen reconocidos sus títulos a nivel nacional

Numerosas escuelas secundarias no tenían reconocidos los títulos que otorgaban a nivel nacional por desidia de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia que no había gestionado los mismos a nivel nacional.

El problema se generó hace aproximadamente tres años atrás cuando cerca de 18 colegios modificaron el recorrido curricular de sus orientaciones y estas no fueron tramitadas durante el mismo tiempo para su correspondiente reconocimiento.

Al respecto directivos de algunos de estos establecimientos, aclararon que están involucrados miles de alumnos de cuarto, quinto y sexto, con alumnos que se han recibido el año pasado y cuyo título a más de medio año de terminado el secundario no tiene validez.

En las universidades los certificados provisorios solo tienen una validez temporal, que por supuesto ya ha sido superada por la negligencia de las autoridades de educación.

En estos años de cursada de los planes que se han reformado en los distintos colegios, los directivos desde la Dirección de Educación Secundaria, a cargo del profesor Eduardo Aguirre, quien siempre repite que ya lo van a solucionar pero que no tiene competencia.

"Esto es directa competencia del Ministerio de Educación no de una dirección", aclararon y advirtieron que, de continuar sin reconocerse los títulos secundarios, los alumnos que egresen no estarán acreditados a nivel nacional.

AGUJERO NEGRO Varias de las orientaciones contempladas en el cambio de plan de estudios hoy no están reconocidas y se evalúa una especie de reválida o homologación, que a puertas cerradas es por ahora la única alternativa que plantean desde el ministerio.

Hasta el momento pudo corroborarse que hay 18 colegios en esta situación, donde los alumnos fueron perjudicados o lo serán al finalizar sus estudios, entre ellos: Las EPES 1; 15, de Pirané; 16, de Riacho He Hé; 46 "Maestra Rosa Minguito", de Villa del Carmen; 57, de barrio Liborsi; 73, de Puente San Hilario; 74, de Mariano Boedo; 78, de Colonia Presidente Irigoyen; 84, ciudad de Formosa; 93, del barrio Facundo Quiroga; 96, del barrio San Agustín; 99, de la Nueva Formosa; 17 "José Manuel Estrada", de Villa General Manuel Belgrano; 11, de Villafañe; 14, de Comandante Fontana; 33 “Ramón Carrillo”, de la ciudad de Formosa; 43, de Colonia Pastoril; y 77, del barrio Juan Manuel de Rosas.