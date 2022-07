¿CUÁNTO VALE EL PESO ARGENTINO EN URUGUAY, BOLIVIA, CHILE, BRASIL Y PARAGUAY?

En las casas de cambio de Uruguay, el precio se encontraba este lunes, a las 12:00, en torno a los 265 pesos argentinos por dólar, un nivel casi idéntico al del dólar blue.

En Bolivia, temporalmente, la mayoría de las casas de cambio han decidido suspender la operatoria de divisas para aquellas personas que tienen pesos argentinos, ante la falta de certeza en cuanto a la evolución del precio.

Por su parte, Chile también utiliza como referencia al precio del dólar blue, que hasta este lunes al cierre se ubicaba en 265 pesos argentinos por cada dólar, según lo informado a este medio por el broker Capitaria.

En Brasil está prohibido el cambio de pesos argentinos por dólares, por lo que tampoco ofrece una cotización favorable para los argentinos. Primero hay que cambiar los pesos por reales, y luego por dólares, dejando un tipo de cambio superior al del dólar blue.

En el caso de Paraguay, si una persona llevaba pesos argentinos a las 16:00 de este lunes a la sucursal de Encarnación de Cambios Alberdi SA, debía contar 274 pesos argentinos para hacerse de US$1.

¿POR QUÉ CAE EL PESO?

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, consideró que “es la contracara de los niveles altísimos de inflación” del país.

“Nuestra moneda pierde cada vez más poder de compra y las perspectivas no son buenas”, advirtió.

En ese sentido, anticipó que esta semana se conocerá el dato de inflación de junio, el cual “probablemente va a estar algo arriba de mayo”. “La interanual ya supera el 60% y no se necesita mucho para que termine el año entre el 80 y el 90%”, pronosticó.

“La inercia ya es muy grande y eso hace que la inflación se vaya retroalimentando. En este contexto, en el que el Gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad, las perspectivas no son buenas. Será difícil pensar en una baja, si además hay que corregir precios relativos como dólar y tarifas”, señaló.

Al ser consultado sobre las cotizaciones tomadas en los países vecinos, analizó: “Puede tener relación con la inestabilidad interna de nuestro país. Acá mismo hubo días en los que en el mercado paralelo no había ventas por el elevado nivel de incertidumbre”.