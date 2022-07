Subsidiadas: las diputadas gildistas Parola y Daldovo no presentaron un solo proyecto en el 2021

Muchas apariciones en los medios oficiales de la provincia pero cero proyectos presentados en el Congreso.

Contabilizando solo las iniciativas de diputados y senadores, fueron presentados en la Cámara baja 7.286 proyectos, en tanto que en el Senado la cifra es de 2.546 iniciativas elaboradas por los 72 senadores en el año 2021 por su parte las diputadas Daldovo y Parola no presentaron un solo proyecto.

María Graciela Parola, quien tiene activa participación en los medios oficiales de la provincia atacando siempre a la oposición y agradeciendo al gobernador, no tiene la misma energía para trabajar en la Cámara baja del Congreso donde no ha presentado un solo proyecto.

Daldovo, del mismo modo, no solo no ha presentado ningún proyecto sino que jamás hizo uso de la palabra en la Cámara de Diputados. Ella, ni siquiera aparece en los medios o agradeciendo al gobierno de Insfrán; también tiene el triste record de ir de paseo y becada a la Cámara de Diputados de la Nación. Nunca hizo uso de la palabra en el recinto.

Según el conteo realizado por Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa, el exdiputado nacional del Pro Jorge Enríquez fue el que más proyectos de ley presentó a lo largo del período legislativo analizado, en tanto que la neuquina Lucila Crexell resultó primera en la Cámara Alta. Cabe consignar que, como siempre decimos, cada legislador tiene distintas funciones en ambas cámaras y la presentación de proyectos es solo una de ellas. Están aquellos que presentan muchos y los que se sitúan en la vereda opuesta. Algunos con toda lógica, por ser su función otra, o porque prefieren redactar menos iniciativas, pero más elaboradas. Un caso que bien vale para el ejemplo es el de Carlos Heller, que no presentó ningún proyecto a lo largo del año, pero es presidente de la comisión clave, Presupuesto y Hacienda, la más activa y omnipresente, razón por la cual su participación legislativa pasa por otro lugar.

Cada uno tiene su lógica y están también, por supuesto, aquellos que directamente no presentan proyectos por desinterés liso y llano. Desde estas líneas no se pretende señalar a nadie, cada cual conoce sus razones.

CÁMARA DE DIPUTADOS

El listado de proyectos de ley es encabezado, como dijimos, por el exdiputado nacional Jorge Enríquez, con 46 iniciativas, seguido por Carla Carrizo, con una menos. Un escalón detrás se encuentra la primer oficialista, la sanjuanina Graciela Caselles.

Los más destacados en cuanto a proyectos de declaración fueron la salteña del Pro Victoria Cornejo (35), seguida por otra diputada de ese bloque: Victoria Morales Gorleri (31). En cuanto a proyectos de resolución, resultó primero Alberto Asseff (135), seguido por la neuquina del MPN Alma Sapag (53).

Los diputados que no presentaron ningún proyecto de ley a lo largo del año fueron 40, y al respecto vale reiterar que el corte lo hicimos entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero pasado. Por eso varios de los que allí figuran sí han estado más activos este año en esa materia, como es el caso de Itai Hagman, autor del proyecto que propone la implementación de un Salario Básico Universal, que ingresó por Mesa de Entradas el 4 de mayo pasado; pero antes, impulsó una iniciativa sobre licencias por nacimiento el 7 de marzo de 2022.

FORMOSEÑOS EN CERO

Las diputadas por el PJ por Formosa, Nelly Daldovo y Graciela Parola no presentaron un solo proyecto en todo el 2021 pero no solo ellos, también no tuvieron iniciativa alguna los diputados Felipe Alvarez, Miguel Bazze, Alejandro Bermejo, Daniel Brue, Antonio Carambia, Sergio Casas, Laura Castets, Gabriela Cerruti, Gerardo Cipolini, Marcos Cleri, Gabriel Frizza, Alejandro García, Martín Grande, Francisco Guevara, Itai Hagman, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Luis Juez, Mario Leito, Dante López Rodríguez, María Luisa Montoto, Flavia Morales, Leopoldo Moreau, Juan Mosqueda, Graciela Navarro, José Núñez, Carlos Ortega, Paula Penacca, María Carla Piccolomini, Jorge Antonio Romero, José Ruiz Aragón, Jorge Sarghini, Martín Soria, Rodolfo Tailhade, Romina Uhrig, Paola Vessvessian, Ricardo Wellbac y Caroli