COMPAÑEEEEEERA…!!!

A un importante número de trabajadores del sector no le pagan las horas y días inhábiles, desde hace más de un año. A ello se suma el destrato y perfil autoritario de la ministra, surgida al calor policial. Ella no sólo se niega a atender al personal y resolver las dificultades que sufren sino que acaba de impartir directivas para que ningún empleado de su cartera, se acerque al gobernador en los operativos o actos oficiales, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias.

Un hecho curioso, y que grafica lo que está ocurriendo ahí se orginó el 28 de junio, cuando un grupo de empleados del Ministerio de la Comunidad se acercó al palco oficial y, al igual que miles de formoseños, saludó al gobernador Gildo Insfran. Pocos días después, bajó directivas a diestra y siniestra para que no se repitan esas demostraciones de afectos al conductor del modelo formoseño.

La sumisión, la obsecuencia, y la ineptitud no tienen parámetros en algunos funcionarios, y terminan siendo muestras frecuentes de las limitaciones para conducir; priorizar frivolidades que nada aportan, y, por el contrario, generan grietas innecesarias entre formoseños que nada tienen que ver con la política.

Se nota que le cuesta mucho a Gildo conseguir colaboradores hábiles y sensatos.

LATIGO Y MEMOS

A la ministra de la Comunidad, Gloria Marizza Giménez, le está costando meterse en el modelo, vive confundiendo disciplina con látigo, y orden con sumisión. Ahora, dispuso que ningún empleado del área que administra hace menos de un año se acerque al gobernador Insfran a ofrecerle una muestra de cariño y admiración.

El 28 de septiembre de 2021, cuando asumió, Gloria Giménez consideró que su designación es una “responsabilidad, una tarea específica que nos encomienda el gobernador a cada uno de nosotros; pero estamos convencidos que lo podremos lograr, todos juntos, estamos dispuestos a seguir militando desde el lugar que nos toque”.

Poco y nada hizo Gloria para instalar o robustecer lo de “todos juntos”.

Un poco más acá en el tiempo, el 14 de junio, la dirigencia de ATE interpuso un recurso para garantizar el salario de tres empleadas sumariadas. "La ministra primero castiga y después investiga. Es ilógico, irracional e invencible. Dejarle sin su salario a tres trabajadoras en una situación como la que estamos los trabajadores es una irracionalidad total", manifestaron desde ATE Formosa.