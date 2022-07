FABIAN OLIVERA: “POLÍTICA ES CONSTRUIR TODOS LOS DÍAS”

“Todos los días recibo invitaciones de los barrios; es como si continuara siendo concejal; uno es, en definitiva lo que construye, y la política es eso: una construcción diaria, porque las relaciones duraderas se construyen a base de dialogo, compromiso y franqueza”, reflexionó.

“No pierdo el contacto con los vecinos; fueron muchos y muy buenos años de trabajo; todo ese tiempo me convirtió en una especie de dirigente especializado en cuestiones barriales y sociales, de lo que me enorgullezco”, admitió.

“La ciudad crece y hay que estar todos los días; junto con ese crecimiento aumentan también los problemas, y el tipo de problemas. Casi todo pasa por la ausencia del Estado; muchos funcionarios dicen que hay un Estado presente, pero es sólo un discurso vacío de contenido; mucha gente la está pasando mal, y no ve un horizonte distinto para los próximos años”, opinó.

“Con Gabriela Neme lo hablamos siempre; quienes estamos en la oposición tenemos el compromiso de no abandonar a los vecinos, hablar con cada uno de ellos, explicarles lo que está sucediendo, y convocarlos a no renunciar a la lucha, más allá de lo duro del camino”, consideró.