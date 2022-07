Luis Naidenoff, sobre su relación con Carolina Losada: "Estoy regalado y lo asumo"

En diálogo con Baby Etchecopar, bromearon sobre que a la legisladora le "gustaban los petisos", por la estatura del senador de la Unión Cívica Radical.

"Me ayuda, me cuida, me enseña, todo", afirmó Losada sobre Naidenoff, que por su parte entre risas expresó: "Estoy regalado y lo asumo".

El legislador formoseño reveló además, que durante la campaña, la acompañaba en Santa Fe como político, pero "en realidad lo hacía porque estaba totalmente loco" por ella. "Que los petisos se tengan fe", subrayó el dirigente radical en tono de broma.

En tanto, los legisladores también se refirieron al presente que atraviesa el país y cuestionaron al gobierno del presidente Alberto Fernández.

"Es muy difícil lo que está pasando", expresó Losada, quien rápidamente fue interrumpida por Naidenoff para aclarar que de igual manera esta crisis "es una oportunidad en la que todos están aprendiendo".

"Los que apostaron y creían en un Alberto distinto ahora se dan cuenta que cuando te eligen a dedo eso tiene costos y lamentablemente el costo los ciudadanos lo estamos pagando", cuestionó el jefe del interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio.

A la vez, el senador por la provincia de Formosa señaló: "Lo que sucede nos enseña a que no hay margen para el populismo, para el facilismo y que la Argentina necesita un gobierno serio, pero también que se juegue de frente con la verdad".