REFSA aprobó la conexión eléctrica de la planta de Paoltroni, y blanqueó el circo oficial

Cansado del circo que armaron el gobierno provincial y el municipio de Ibarreta, el empresario, Francisco Paoltroni (en la imagen central, a la derecha; el de la izquierda es Roberto Schulz, ejecutivo de la firma) expuso la nota donde el gerente de REFSA, Benjamín Villalba, aprobó la conexión a la red eléctrica de AGRINFOR SRL y de toda la infraestructura, echando por tierra los dichos del intendente, Adan Jarzynzki, quien afirmó que emprendimiento no tenía realizado el estudio de factibilidad.

En su Facebook, Paoltroni, publicó: ¡BASTA DE MENTIRAS Y BUROCRACIA! El 13-10-2021 el gerente de REFSA nos APROBÓ el proyecto de factibilidad previsto para el predio. A su vez, el 1-12-2021 recibimos una inspección de la Subsecretaría de Trabajo de Formosa para corroborar que los empleados estuviesen registrados. MIENTEN cuando dicen no haber tenido conocimiento de la construcción de la planta y quieren confundir con otros trámites independientes a la conexión de energía eléctrica".

El empresario y candidato a gobernador de la provincia, dejó en claro que hay otros trámites por realizar pero que los funcionarios mintieron, desde el primero hasta el último, cuando afirmaban no tener conocimiento de la construcción de la planta y argumentaban con otros requisitos que no tienen que ver con la conexión eléctrica.

Nuevamente el gobierno ha quedado en ridículo, cuando manda a intendentes o funcionarios jugados con el objeto de descalificar a un inversor en la provincia (uno de los únicos) por el solo hecho de pertenecer a la oposición y plantearles electoralmente una disputa por el poder. Algo que por supuesto le molesta muchísimo al gobernador Insfrán.