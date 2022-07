Gildo y Andrés habilitan el nuevo camping de UPCN, surgido de una oscura artimaña política

Se trata de todo un montaje, como acostumbra la administración provincial: en las oficinas de Belgrano 365, todos menos Lino Idoyaga, admiten que el nuevo chiche se construyó con no menos de 500 millones de pesos, aportados por el Gobierno provincial, a cambio del camping que tenía en Herradura. Justamente por estos días, en ese lugar hay un extraordinario movimiento de suelo, y decenas de obreros trabajando bajo las órdenes de Daniel Tafetani, para reconvertir el camping, aunque nadie pudo decir cuál será el rostro final. Lo que sí, alguno se atrevió a deslizar fue que el secretario general de ADF, Luis Branchi, tendrá mucho que ver en la administración del lugar.

La presencia de Andrés Rodríguez en Formosa, además de saludar a un viejo amigo, podría ser, también, para tomar parte de la inauguracion de la ostentosa sede de la CGT local, valorada en el equivalente a la construccion de dies establecimientos escolares. El viejo caudillo es, asmismo, secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo nacional que preside un triunvirato, integrado con Héctor Daer, Carlos Acuña, y Pablo Moyano​

La obra social de UPCN está siendo asediada por un abogado y una médica, quienes, arietes judiciales y administrativos de por medio, pretenden que algunos afiliados puedan acceder a prestaciones relacionadas con el cambio de género, y otros servicios de modificaciones físicas para acercarse más a la condición requerida, que nada tiene que ver con la mano espontánea que echo natura sobre ellos.

La obra social no se desentendió de los planteos, pero midiendo los costos operativos, decidieron que los pedidos sean atendidos en la Capital Federal.

Insfran mantiene una relación fuerte con Rodriguez; todos los meses, sus contadores le envían un abultado dinerillo, que se arma a partir de supuestos 3.500 asociados de UPCN en Formosa, una burda pantomima, que le sirve al gobernador y a su relato, sobre todo, cada vez que tiene que anunciar una mejora salarial. La mayoría de los socios de UPCN se estarán enterando ahora seguramente que su camping de Herradura ya no les pertenece, pero como no resulta necesaria una atoricación societaria para encarar una decisión de esta magnitud, deberán contentarse con tener un chiche muy parecido, mucho más cerca. En el medio, alguien se hizo una notable fruta.