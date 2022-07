Radicales de acá quieren a un presidente del palo con experiencia en gestión: Morales o Valdés

“La cosa es simple: en un país incendiado por el peronismo, hoy más que nuca no podemos improvisar. Es hora de levantar más alto que nunca nuestras banderas históricas, y demostrar porque los radicales constituimos un movimiento nacional y popular”, planteó el exlegislador municipal, como prólogo a tirar nombres.

“Nuestro candidato debe surgir de entre los gobernadores Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes. No solo son excelentes administradores, sino, además representan los valores morales, tan ausentes en esta etapa de la vida democrática argentina”, dijo.

“Los dos deben competir en las PASO con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, otro excelente exponente de la administración pública ordenada y responsable. El que triunfa lidera, los demás acompañan, así de simple”, redondeó.

“La vicepresidenta debe ser una mujer; no tengo dudas: la actual diputada nacional Carolina Losada, reúne todas las condiciones para el cargo: su energía, su compromiso, su capacidad, y su condición de mujer, lo acreditan con creces”, opinó Olivera. "Hay que estar preparados; el momento puede ser mañana; nada garantiza que haya que esperar hasta 2023", apreció, aunque enseguida aclaró: "Soy cauto, no un tira bombas; el momento es critico; debemos estar muy preprados", alertó. “Este es un inmenso barco que se hunde; solos los radicales podemos aportar al gran capital para sortear el momento”, graficó.